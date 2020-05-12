曝微软 Xbox Series X 改变价格策略，先让索尼 PS5 公布售价

IT之家5月12日消息 消息人士透露，微软目前正在等待索尼公布PS5的价格，然后才会透露Xbox Series X的价格。

尽管微软试图通过提前宣布Xbox Series X的规格、功能和游戏阵容来强调领先竞争对手索尼，但微软尚未透露最重要的Xbox Series X售价。

有趣的是，视频游戏分析师Michael Pachter）和微软前高管Peter Moore都透露，微软正等着索尼透露底牌。实际上，他们声称微软计划比PlayStation价格还要低100美元！

分析师Michael Pachter表示：“据我所知，索尼将不得不为PS5定下500美元的价格，而微软的资产负债表可以承担。”

分析师继续说道：“如果他们想将价格降低100美元-仅仅低于[PS5]的价格，并补贴前1000万台设备，他们会的。” “所以，我认为他们在等索尼先公布售价，然后再透露价格。很可能是400美元。”

前EA和微软高管Peter Moore回应了Michael Pachter的想法，称微软只是在评估他们在这一代初期可能遭受的损失有多大。

IT之家获悉，由于部件价格上涨，索尼PlayStation今年将销售较少的PS5设备，因此，更便宜的Xbox Series X对微软而言可能是个好举措。我们也希望PS5的价格不要太高。Xbox主管Phil Spencer声称Xbox将在全球当前的财务状况下保持其主机价格的“灵活性”，暗示Xbox Series X售价将有所下调。