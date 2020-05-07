实机即将首秀，微软官宣 Xbox Series X 游戏优化徽章认证 Logo

IT之家5月7日消息 北京时间 5月7日晚11点，官方将在B站带来Xbox Series X 实机首秀。微软届时将展示许多第三方游戏。另外，微软第一方的游戏还需要继续等待。

微软XBOX官方今天表示，明天你将在#InsideXbox上看到的每款游戏都将经过Xbox Series X Optimized（优化）。因此你会经常看到此徽章。

IT之家3月份报道，微软公布了 Xbox Series X 完整规格，新主机搭载了AMD 8核CPU，显卡为52组CU，即3328 流处理器。

Xbox Series X的完整规格:

CPU： 8核@ 3.8 GHz (超线程下3.66 GHz )

GPU： 12 TFLOPS，[email protected] 1.825 GHz

Die 尺寸：360.45 mm2

7纳米加强版工艺

内存/显存：16GB GDDR6

带宽：10GB @ 560GB /s, 6GB @ 336GB/s

存储：1TB定制NVME SSD

I/O吞吐量：2.4 GB/s (Raw)，4.8 GB/s(压缩)

可扩展存储1 TB扩展卡

外部存储：USB 3.2外接硬盘支持

光驱：4K超高清蓝光光驱

性能目标：4K @ 60帧/秒，最高120帧/秒