Xbox Series X 实机首秀拉高“错误期望”，微软发声说明

北京时间 5月7日晚11点，微软Xbox官方带来Xbox Series X 实机首秀。展示了许多第三方游戏。但微软第一方的游戏还需要继续等待。微软还公布了 Xbox Series X 游戏优化徽章认证 Logo。

微软Xbox总经理Aaron Greenberg现在承认，微软最近发布的Xbox Series X下一代游戏Inside Xbox展示设定了“错误的期望”。

微软最大的第一方游戏作品将于7月份展示，因此粉丝对他们认为的“主要产品”缺失感到失望。

IT之家此前报道，这次Xbox Inside为玩家展示了13 款将在 Xbox Series X 发售初期便登陆Xbox Series X 的作品的实机游戏画面。包括《光明记忆：无限》、《Scorn》《Vampire: The Masquerade – Bloodlines2》等。

最大的罪魁祸首是《刺客信条：英灵殿》的游戏画面，但事实证明“规模很小”，以至于都没有太多介绍。游戏总监Ashraf Ismail声称，玩家“很快就会看到深入的游戏玩法”。

Xbox总经理Aaron Greenberg在Twitter上回应粉丝时表示：“我们没有说什么，只是像上个月一样放映了5月份的Inside Xbox节目，我怀疑反应可能有所不同。”

“很显然，我们设定了一些错误的期望，而这正是我们的责任。我们感谢所有反馈，并可以向你保证，我们将把所有这些反馈并作为团队来学习。”

下面是Inside Xbox 五月特辑全程中文4K回放 | Xbox 20/20 企划首期节目。

IT之家获悉，微软表示，我们一直以来都在帮助全球各地不同规模的开发商去展示他们的优秀作品，而这也仅仅只是开始。得益于我们的合作伙伴，Xbox Series X 上已经有上百款游戏现在正在开发之中。我们将会在未来几个月的 Xbox 20/20 系列中陆续与大家分享这些新内容，这些新内容不仅来自于第三方合作伙伴，同时也有来自于Xbox Game Studios 的内容。

同时，我们也很高兴地告诉告诉大家，今天所公布的所有游戏都将会针对 Xbox Series X进行优化，这意味着这些作品，它们都借助了 Xbox Series X 强大的特性而构建，这些特性将带来非同寻常的游戏观感和体验，包括最高可达120 帧每秒的 4K 分辨率画面、DirectStorage、支持硬件加速的DirectX 光线跟踪、超快速的加载时间等等。我们始终坚信需要让开发者去掌握主机的性能并由他们来决定怎样才能开发出更棒的作品，我们很兴奋能够看到今天首次公开的作品都能够利用Xbox Series X 的强大性能。