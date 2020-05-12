杭州东新园业委会发函丰巢：要求3日内解决违法收费问题

IT之家5月12日消息 今日上午，杭州东新园小区业主委员会通过微信公众号公布了《关于要求丰巢科技在收函后3日内解决收费问题的函》的文件。

IT之家了解到，文件指出，5月6日，丰巢科技未经业主同意单方面收取所谓超时“保管费”，并导致小区业主实际已为此支付相关费用，贵司该行为涉嫌违法。

东新园小区业主委员会表示，针对丰巢科技的违法收费行为，业委会多次与丰巢科技沟通，希望能切实解决以维系后续合作。“遗憾的是贵司工作人员虽明确表示将在2020年5月11日前给出反馈意见：但时至今日，尚未看到贵司任何解决问题的诚意。”

东新园小区业主委员会正式函告丰巢科技：

请贵司在收函后三日内解决上述违法收费问题，以确保合同的合法正常履行。如贵司逾期不予解决，我业委会将按照合同法规定认为贵司以自己的不作为行为表明拒绝继续履行合同的态度：届时，贵我双方的合同将可能因贵司的根本违约行为而终止。

此外，东新园小区业主委员会在《关于暂缓使用丰巢柜事件的声明》中表示，“我们支持对于‘提高快递柜使用流转率’一事进行新业务、新模式的探索。但，任何的新业务、新模式探索需建立在主导方对自身业务深入了解的前提下，才能做出最符合市场需求的决策。建议‘丰巢公司’可以再进一步对目前‘快递物流供应链’中的所有环节进行梳理，理清B、C端的业务模式，在合法的基础上，找到最优的解决方案。如有需要我们也愿意作为先期试点配合进行探索。”“商业涨价是市场行为，企业经营也是自主行为，但越是占据市场优势地位，越应该维护市场公平秩序，越应该拥有契约精神，越应该把用户放在更高位置。”