为抢百亿美元云计算合同，微软悄然联手甲骨文打败亚马逊

5月12日消息，据外媒报道，2019年10月份，美国国防部出人意料地将价值100亿美元的云计算合同授予了微软，而不是被认为最有希望的亚马逊。最新解密文件显示，为了从亚马逊虎口夺食，微软实际上早就与甲骨文悄然联手。

多年来，微软和甲骨文之间的关系十分复杂，双方既在许多领域展开竞争，又同时面临着强势崛起的亚马逊的挑战。解密文件显示，从2018年4月份开始，两家公司就开始悄悄合作，帮助说服美国国防部不要将所谓的“联合企业防御基础设施”（简称JEDI）合同授予亚马逊。

微软和甲骨文的游说人士曾联合敦促有影响力的政治领袖向美国国防部陈述他们的理由，同时还通过保守派智库资助一个特别工作组，后者认为美国军方不应将合同授予一家实体。两家公司都希望国防部能将合同分解，由多家公司承接。亚马逊旗下AWS是云计算领域的市场领导者。

2019年6月，微软还曾与甲骨文达成协议，将双方的云计算服务进行整合，双方的服务将通过数据中心之间的高速链路结合起来，目标是共同争夺云计算市场的大企业用户，并联合起来对抗亚马逊。云计算市场的落后者通过联合狙击领先的亚马逊，这其实并不令人感到意外。

目前，亚马逊、美国国防部和微软正就合同裁决进行诉讼，亚马逊声称国防部授予采购合同的过程不公平，且带有偏见。上周，亚马逊和微软高管在博客上爆发“口水战”，双方都指责对方歪曲事实。