微软 Win10 版本 2004 游戏体验大提升：光线追踪 1.1，改善磁盘使用率

IT之家5月12日消息 Windows 10版本2004是下一个重大功能更新，它在整个OS上进行了有益的小改进。对于游戏玩家而言，2020 Windows 10更新五月版随附DirectX 12 Ultimate，改进的光线追踪支持，DirectX Mesh Shader和其他各种功能。

Windows 10版本2004也称为2020 Windows 10更新五月版（代号20H1），将在5月份正式发布。

Windows 10版本2004为用户带来了一些有用的功能，包括云重置，WSL 2.0，更快的性能，以及备受期待的DirectX 12 Ultimate（具有改进的光线追踪支持）。

除了DirectX 12，微软还致力于OS的其他领域，以改善游戏体验：

WDDM 2.7

Windows 10版本2004更新包含Windows显示驱动程序模型（WDDM）2.7，它将改善用户的整体游戏性能。

根据多项测试，在安装该更新后，多显示器设置最终将提高刷新率。

如果你曾经为每个显示器使用具有不同刷新率的多显示器设置，则可能会发现卡顿。两个显示器之间具有不同刷新率的任何窗口移动都会导致停顿，直到窗口移动停止为止。

当你在无边界窗口模式下运行诸如CS：GO之类的游戏并且旁边正在运行另一个窗口时，可以在单个监视器设置上复现相同的问题。如果你在Windows 10上移动另一个窗口，则可能会注意到窗口游戏中出现了卡顿现象。

该问题似乎已在Windows 10版本2004中修复，并且两个显示器之间的窗口移动似乎不会引起任何卡顿现象。

WDDM更新还增加了对硬件加速GPU调度的支持，并允许GPU显卡正确管理其视频内存。由于减少了等待时间并提高了平均FPS帧率，因此可以实现流畅的视频播放并改善游戏体验。

Windows 10版本2004中的WDDM 2.7需要Nvidia驱动程序450.12和Intel驱动程序27.20.100.7859及更高版本。

改善磁盘使用率

IT之家此前报道，即将发布的Windows 10版本2004正在改变其为Windows Search编制索引的方式，从而减少了磁盘使用量过高的情况，从而降低了系统的性能。它包含一个新算法，将自动检测磁盘使用率过高，并减慢索引编制过程。

微软还透露，当你打开游戏模式时，Windows搜索索引编制过程将停止运行。这将在你玩游戏，更新游戏程序包或正在活跃使用磁盘时为你提供帮助。

你可以从“设置”应用打开游戏模式功能：

选择“设置”应用的“游戏”部分。

导航到“游戏模式”部分。

单击以切换游戏模式并将其打开。

光线追踪1.1

Windows 10版本2004还增加了对DirectX Raytracing 1.1的支持，其中包括新技术，包括线上光线追踪和间接射线执行。

在1.1版中，光线追踪执行是在运行时确定的，并且它们不是预先定义的。

微软表示，嵌入式光线追踪比基于动态着色器的光线追踪更有效。

DXR 1.1还允许游戏引擎按需加载光线追踪着色器。例如，当你的游戏角色在世界各地移动并渲染新对象时，将加载追踪着色器。

可变速率着色

这是让游戏开发人员实时调整游戏着色的又一个好方法。它允许GPU被正确利用，并且对GPU的影响较小，这应该可以提高帧速率。

可变速率着色（VRS），网格着色器和采样器反馈是新DirectX 12 Ultimate API的一部分。如果你购买了RTX 20等旗舰级视频显卡，则可以充分利用DirectX 12 Ultimate。