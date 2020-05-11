带货鼻祖鲍尔默又火了：微软 Windows 1.0 不要 500 美元，只要 99 美元 ！

IT之家5月11日消息 在疫情的影响下，直播带货正变得越来越火。有人说直播很低端，直播就是电视购物。而实际上这是一门销售，做好也并不容易。科技界的带货鼻祖鲍尔默在1986年宣传Windows 1.0系统的视频又火了，现在看起来也是激情满满，毫不逊色，甚至还更胜出一筹。

微软于1985年11月份发布了全新的Windows 1.0系统，是微软第一次对个人计算机操作系统进行用户图形界面的尝试。Windows 1.0基于MS-DOS操作系统打造。Windows 1.0也是Windows系列的第一个产品。

IT之家获悉，1980年鲍尔默加入了微软公司，出任微软第一任总裁特别助理，成为微软当时16名员工之一。鲍尔默是一个无与伦比的鼓动家，其演讲总是富有激情，并有习惯性的动作：张开双手挥舞动作，或者一手握成拳击打另一只手掌。

1986年鲍尔默拍摄并发布了Windows 1.0系统的销售宣传视频。

在视频中，鲍尔默声音洪亮，首先问道：你觉得这个先进的操作系统值多少钱？进而留下悬念：等一下，先不要回答。

然后，鲍尔默开始盘点这款操作系统的许多先进的特性，比如Windows系统组合了Excel和GTA游戏，还可以把图片粘贴到Word中，现在你觉得Windows系统值多少钱呢？不要回答。除了Word、画图，看看不花钱还能获得什么？MS-DOS Executive(程序管理器)、日历、文件夹、记事本、时钟、控制面板、RAM磁盘驱动器，还有你不敢相信的“黑白棋”！没错，就是这么多丰富的功能。你猜猜仅需多少钱呢？

500美元？1000美元？甚至更贵？不对！鲍尔默扬掉手中的大把美金：只要99美元！没错，就是99美元。难以置信，但这是真的！这就是微软出品的Windows操作系统。今天就下单吧！

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