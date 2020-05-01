库克：苹果iPhone SE 2比最快的安卓手机都要快

IT之家5月1日消息 苹果在本月早些时候正式发布了新的iPhone SE，蒂姆-库克表示，该公司看到评论员和用户对该机的积极反应。库克称，iPhone SE的价值很高，“比最快的安卓手机都要快”。

IT之家了解到，库克上述说法是在回答关于新iPhone SE在特定地理区域的销售情况如何的问题时发表的，库克表示，该机在中等收入地区的销量可能会“更好”，但他预计该机也会吸引“相当数量”的Android用户。

库克解释说，iPhone SE的好处是，它把iPhone 11的 "引擎 "装在一个更小、更实惠的外形尺寸内。

库克还被问及新iPhone SE是否是苹果计划调整iPhone阵容定价结构的一部分，对此库克表示：“我们一直以来都是以好的价格提供最好的产品。这个基本策略一点也没有改变。如你所知，我们确实有一段时间推出过iPhone SE。很高兴能把它带回来，这是一个很受人喜爱的产品。除了我们想给人们提供最好的交易，同时做出最好的产品之外，我不会去解读任何东西。”

今天苹果正式发布了2020年第二财季财报，财报显示，苹果净营收为583.13亿美元，来自于iPhone的营收为289.62亿美元，相比之下去年同期为310.51亿美元；同比下滑6.7%。