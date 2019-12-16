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理想汽车就用户新车物流模式未解除致歉

2019/12/16 14:20:30来源：IT之家作者：沧海责编：沧海评论：

IT之家12月16日消息 有用户向理想汽车官方反馈称，在从杭州交付中心提车后驶入了高速公路，行驶当中出现解除自适应巡航功能后，踩踏加速踏板车辆无法提速的情况。针对此问题，理想汽车官方发文回应称，经过我们后台和现场的诊断，已经确认为车辆的物流模式在交付用户前没有完成解除，车辆自身没有任何质量问题，对于交付过程中这个漏检失误，我们对用户表达诚挚的歉意，在完成了车辆物流模式的解除后，车辆也将正常交还给用户。

理想汽车表示，在理想汽车设定的物流模式下，为了保障运输过程中的车辆安全，人为踩动加速踏板只能达到30km/h的车速，但在物流模式下如果车辆启动自适应巡航功能，时速可以超过30km/h车速。通过现场车辆数据检测，用户在提车后的城市路段时速一直未超过30km/h，之后用户启用自适应巡航，通过设定，车辆在高速公路上最高行驶速度超过了100km/h，但在用户解除自适应巡航后，由于仍然处在物流模式，无法通过加速踏板进行30km/h以上的加速。

最后，理想汽车就此事向用户表示歉意。官方表示，这件事情属于理想汽车在交付过程中出现的流程问题，我们在交付流程中将更加严格的管理每一台交付新车的检查，杜绝此类问题再次出现。同时，之后我们也将通过软件更新，把物流模式的状态显示在车辆屏幕中。在此我们再次向这位车主以及关注理想汽车的朋友表示歉意。

此外，理想汽车CEO也就此事向用户道歉，称PDI的流程太不严谨，是我们自己太蠢了，让用户担惊受怕了。这个也不是具体某个员工的问题，而是PDI流程设计的太不严谨了，只有执行环节，没有确认环节，车辆状态也没在仪表上显示。改正如下：1、PDI后几个模式变换后的系统都要确认是否成功；2、运输模式下，会在仪表屏上显示状态。

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关键词：理想汽车

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