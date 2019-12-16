理想汽车注册资本降至约6.83亿人民币，多位投资人退出

凤凰网科技讯12月16日消息，据天眼查数据显示，12月13日，理想汽车的运营主体北京车和家信息技术有限公司发生工商变更，注册资本由原来的约9.15亿人民币变更为约6.83亿人民币，降幅约25%。

与此同时，公司多位股东退出，包括蓝驰创投的投资实体之一天津蓝驰新禾投资中心（有限合伙）、梅花创投的投资实体之一宁波梅花明世投资合伙企业（有限合伙）和湖北梅花晟世股权投资合伙企业（有限合伙）等多位投资人退出。此外，中金甲子投资总监殷晓斌、明势资本合伙人黄明明卸任公司董事。

北京车和家信息技术有限公司成立于2015年4月，法定代表人为公司创始人兼董事长李想。公司最大股东为李想本人，持股比例为39.06%。李想亦为公司疑似实际控制人。

天眼查融资信息显示，8月16日，理想汽车宣布完成了5.3亿美元C轮融资，该轮融资由美团创始人王兴领投。至此，理想汽车累计融资金额已经达到了15.75亿美元（约合人民币111亿元）。

据澎湃新闻报道，12月2日，理想汽车创始人李想通过微博发布消息，几辆理想ONE车型正在从常州的制造工厂开始装车运输准备交付。但也正是在这“欢欣鼓舞”的交付前夜，理想汽车却遭遇“出师不利”。

前不久，有车主反映，在签订购车及贷款协议后，中信银行拒绝与理想汽车的金融合作，导致部分选择中信银行购车金融方案的理想ONE车主，不得不更换其他银行并重新进行贷款申请。

据经济日报报道，对此，乘联会秘书长崔东树在接受记者采访时认为，“中信银行放弃理想汽车的业务，主要是考虑到了力帆的因素”。

天眼查数据显示，涉事的重庆理想智造汽车有限公司于2018年12月被理想汽车收购，曾用名为重庆力帆汽车有限公司，共有3条被执行人信息，累计执行标的超3685万。此外，12月11日，一位用户表示一辆刚刚交付不久的理想ONE亮起了“排放控制系统故障”的故障码。