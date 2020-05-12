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市值超京东！拼多多周二开盘涨逾7％创新高

2020/5/12 22:59:36来源：IT之家作者：远洋责编：远洋评论：

IT之家5月12日消息 拼多多周二开盘涨幅超7%，截止发稿，股价报58.77美元，创历史新高，市值达703.8亿美元，超过京东

拼多多于5月10日开始上线首届“多多亲子节”，与900余家品牌达成合作，覆盖30000款品牌SKU。该活动由拼多多“限时秒杀”和“百亿补贴”两大事业部共同推出。拼多多方表示，本次“多多亲子节”活动预计将触达1.5亿消费者，为品牌商带来超过3000万的新增客群。

IT之家了解到，拼多多将于5月22日盘前发布2020年第一季度财报。

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关键词：拼多多

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