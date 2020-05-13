魅族 17/Pro 媒体评测机推送 Flyme 8.1 新固件：支持 120Hz 尝鲜模式，亮屏快充，DC 调光

IT之家5月13日消息 今天上午，魅族17/Pro系列媒体评测机开始推送Flyme 8.1.2.0A 或Flyme 8.1.1.0A固件更新，带来了120Hz屏幕高刷新率尝鲜模式，新增DC调光，支持视频播放HDR，新增支持亮屏快充。另外魅族17 Pro相机增加129度超广角直出开关。





和 90Hz 相比，120Hz 能够带来更顺滑的体验，动效更细腻，能够完美展现出 Flyme 的设计优势；高刷新率还能让游戏体验更具沉浸感，目前魅族 17 系列已经适配《一人之下》《QQ 飞车》《王牌战士》等多款 90Hz 热门游戏，据悉，魅族后续还将针对 120Hz 做更多游戏适配。



此外，魅族 17 Pro 相机增加129°超广角直出开关，装得下更多场景。



此次更新魅族17系列还带来了亮屏快充更新，解决了此前体验版固件存在的亮屏快充慢的充电问题。

注意，此次魅族17系列 OTA 为媒体固件体验用，更多功能详细还需要等正式版固件推送，期待魅族Flyme进一步的优化与更新。



IT之家整理报道，魅族17采用了一块6.6 英寸90Hz三星定制Super AMOLED显示屏，分辨率为2340*1080，支持 0.15s Super mTouch 屏下指纹解锁系统。右上角有一个 2.99 mm 孔径的微孔。采用高通骁龙 865+8G + 128G/256G UFS 3.1 高速闪存方案，内置4500mAh电池，支持30W Super mCharge快充；采用6400万全场景四摄方案+2000万像素前置摄像头，支持超级夜间模式 3.0、屏幕补光；支持mSmart 5G 快省稳技术、智能全功能 NFC、360° 智能环绕天线、搭载基于 Android 10 的 Flyme 8.1 稳定版。

魅族17 Pro标配 LPDDR5内存，支持 27W 无线超充，无线反充。全系采用陶瓷机身设计，乌金、定白，以及与晓芳窑联合设计的天青可选；采用 6400W 全场景 AR 专业影像系统，全球首发三星的 S5K33D 深感探测器，人像虚化支持照片、视频，还独享3D 相机、3D 壁纸、AR 尺子、AR 夜视仪等功能。