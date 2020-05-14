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微软Win 10 May 2020增新功能：阻止PC安装PUA应用

2020/5/14 8:48:16来源：IT之家作者：微尘责编：微尘评论：

IT之家5月14日消息 据ZDNet报道，微软近日宣布，Windows 10操作系统的下一个主要版本更新中将加入一个新的安全选项，该选项将让用户能够启用Windows Defender来检测并阻止已知的PUA（可能有害的应用程序）的安装。

PUA也被称为PUP（潜在有害程序），指的是通过欺骗用户而安装在计算机上的软件。这类软件对PC而言是“潜在有害”的，例如将不需要的应用程序与合法程序的安装程序捆绑在一起，或通过使用静默安装的方式而无需经过用户同意。PUA通常包括自带广告的应用程序，他们会跟踪用户并将其数据出售给广告商的应用程序，这些程序会更改浏览器设置，安装根证书或禁用安全控件。

IT之家了解到，该功能将被加入到微软Win 10 May 2020中。微软表示已在Windows 10设置面板中添加了一个选项，该选项可以让用户阻止已知PUA威胁的安装。用户可以通过以下方法完成此操作：

转到“ 开始” > “设置” >“ 更新和安全性” >“ Windows安全性” >“ 应用和浏览器控制” >“ 基于信誉的保护设置”。

该功能默认情况下处于关闭状态，因此用户在更新至2020年5月10日（v2004）后必须手动启用它。启用后，该功能具有两项设置。微软建议用户同时启用两者。

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关键词：微软Windows 10

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