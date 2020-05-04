预览版本显示Windows 10 20H2仍只是一次小幅更新

IT之家5月4日消息 据Windowslatest报道，微软显然决定在2020年发布一次大更新和一次小更新。考虑到前两次大的Windows 10功能更新均存在各种各样的问题且已经给用户带来诸多干扰，尤其是对部分新手用户来说。而Windows 10后期对操作系统的升级可能会让很多用户“长舒一口气”。

此前有消息称Windows 10 20H2更新将与之前的19H2更新类似，不会增加任何重大的新功能。值得注意的是此次更新会有一些改进和一些小的新功能加入。

IT之家了解到，之前公布的Windows 10 20H2最新预览版新功能很少，只是为默认设置以及Your Phone应用改进了其UI设计，同时Windows 10 2020年5月更新也受疫情影响而面临推迟的风险。

如果20H2是个小更新，那么这是否意味着微软将每年更新两次Windows 10并为其加入新功能，同时还可以修复系统中出现的Bug？或许微软自己都不知道这个问题的答案。

Windows团队计划在今年晚些时候发布Windows 10 20H2。虽然此次更新变化较少但不意味着完全没有变化，比如微软正在对Windows音量控制进行的调整等内容。同时微软还在对Windows 10的“开始”菜单进行重大改动。不过“开始菜单”的变动可能并不会被加入到20H2中，用户可能要等到2021年才能看到，包括新的Action Center等大改将首先在Windows 10X上得以展示。