微软Win 10游戏模式致《使命召唤：战区》等游戏出现严重卡顿现象

IT之家5月8日消息 据Windowslatest报道，有部分用户报告称Windows 10游戏模式可能对某些硬件的游戏性能产生负面影响。

一位用户表示，启用游戏模式后，搭载Radeon RX 5700 XT、RX 480、R9 290等AMD显卡设备以及GTX 980和GTX 1080 Ti等Nvidia显卡的设备的游戏性能均受到影响：“ [关闭游戏模式]完全解决了我在《命运2》中遇到的所有卡顿问题！每当我进入坩埚时，游戏基本上将卡顿70毫秒。现在它终于可以稳定运行了”。

IT之家了解到，许多用户在打开“游戏模式”时都遇到卡顿等情况。由于Windows 10的功能，诸如《使命召唤：战区》和《英雄联盟》之类的游戏因帧速突然下降，卡顿和其他性能问题而导致游戏体验大打折扣。

目前尚不清楚“游戏模式”是如何引起此问题的，但AMD Radeon Technologies Group的一名员工表示，他们的工程师已对此问题进行了调查。看来这类问题的影响十分普遍，而且该问题可能与特定的驱动程序或Windows 10更新有关，同时此次受影响的游戏包括《使命召唤》系列，《命运》，《英雄联盟》和其他流行游戏。

受影响的用户可通过打开“设置”，然后单击“游戏”—“游戏模式”选项并将其禁用并等待新补丁发布。