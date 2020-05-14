高中生历时3年在游戏中复制母校：每一棵树都要对应上

IT之家5月14日消息 头条新闻消息，近日江苏南京金陵中学的一位高三学生花3年时间在游戏中建造了自己的高中校园。

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IT之家了解到，这位名叫吴何乐的学生打算在6月毕业之前在游戏里完美“还原”母校的风景。由于高中课业时间紧，重建所需的图纸是他利用课余时间亲自丈量测绘，女生才能去的地方他就找女同学帮忙测绘，校园里的树都要一一种齐。从报到那天起到2020年5月，整个小远“还原工程”才接近尾声。据吴何乐介绍，整个工程没有其实还没有完全完工，但已经差不多了。