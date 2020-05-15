爆料：三星Galaxy Note 20/Note 20+ 标配 16GB 内存

IT之家5月15日消息 三星可能希望即将推出的Galaxy Note 20系列与现有的Galaxy S20系列能够明显区分开来，其中一项举措是为S Pen旗舰产品增加内存。根据DSCC首席执行官Ross Young在最近的问答环节中分享的一些信息，三星Galaxy Note 20系列将标配16GB内存。

据报道，三星Galaxy Note 20和Galaxy Note 20+都会有16GB内存版本。

三星已经开始量产16GB LPDDR DRAM

目前拥有16GB内存的唯一三星手机型号是512GB内置存储的S10 Ultra 5G手机。现在，三星Galaxy Note 20系列有望以LTE和5G型号发布，因此目前尚不清楚是否5G型号是否独占保留16GB内存。

IT之家获悉，三星从今年2月开始批量生产用于移动设备的16GB LPDDR5 DRAM芯片。这些芯片组已被上述Galaxy S20 Ultra 5G使用，因此三星有可能在过去几个月中为预期的Galaxy Note 20系列而增加了产量。

另外爆料称，三星Galaxy Note 20和Note 20+可能是首批搭载高通第二代3D Sonic Max指纹识别传感器的手机。该超声波指纹传感器早在12月份就已经推出，可以同时读取两个指纹。