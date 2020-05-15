北京移动：八大 5G 示范区已覆盖近 800 个 5G 基站

5月15日午间消息，中国移动北京公司（北京移动）今日宣布，已全面完成市内八大5G精品示范区的建设工作。

早在2019年北京移动开始规划5G建设方案时，就已圈定了五个区域作为5G精品示范区：长安街沿线、CBD中央商务区、金融街、东直门至三里屯商圈和城市副中心。今年又新增了高校区、首都机场高速和协和医院三个5G精品示范区。目前，八大5G精品示范区内已建成近800个5G基站，实现区域内深度覆盖。

一直以来，北京移动根据5G业务场景特点，将5G网络建设重心放在五环内市区、重要交通枢纽以及城市主干道上。已建成八大5G精品示范区涵盖的政务区、高端商务区、医疗机构和高校等场所，属于人流密集、业务活动频繁的地区。北京移动规划建设的这些精品示范区都属于“三高”区域，即选址难度高、建设成本高、维护要求高。选择这些区域作为5G网络建设的重点，会显著增加投入成本，但从长远发展看，精品示范区的标杆效应会有力促进5G应用更深入更普及。譬如CBD中央商务区，金融、贸易、服务、展览等行业企业云集在此，非常适合5G垂直行业应用落地和推广；高校区和大型综合医院更是5G教育和5G远程医疗最好的研发和应用场所。

北京移动称，按照5G建设规划，不久之后还会有更多5G精品示范区陆续建成，这将推动北京5G创新之都建设，促进5G应用融入千行百业，为首都信息化转型升级和经济社会发展做出更多贡献。