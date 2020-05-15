统信 UOS 个人体验版正式发布，报名者送永久授权码

IT之家5月15日消息 统信桌面操作系统（UOS）个人体验版是统信软件基于Linux5.3内核打造，专为个人用户推出的一款安全稳定、美观易用的桌面操作系统。

统信UOS个人体验版提供了丰富的应用生态，用户可以通过应用商店下载数百款应用，覆盖日常办公、通讯交流、影音娱乐、设计开发等各种场景需求。特有的时尚模式和高效模式两种桌面风格，提供白色和黑色主题，适应不同用户使用习惯，为您带来舒适、流畅、愉悦的使用体验。

你可以通过以下方式下载统信UOS个人体验版：

官方地址：https://www.chinauos.com/topic/uos_desktop_try/download

百度网盘（提取码：6j43）：

https://pan.baidu.com/s/11U0ytAeHM56Rr7oWSIfHXw

在你下载安装统信UOS个人体验版后，需要进行激活。（授权码将通过你报名时的手机短信发送，请注意查收）

下面是官方介绍的激活方法：

两种方式启动授权管理应用

方式一、系统托盘图标进入用户状态为[未激活]，点击右下角托盘上的"U"进入界面，如下图：

方式二、控制中心进入打开 [控制中心] 选择 [系统信息]点击 [关于本机]，可查看版本授权栏，点击 [激活] 进入页面，如下图：

使用激活码在线/离线激活

方式一：在线激活

在线激活前需要系统已经连接外网，打开授权管理应用，按照如下步骤进行激活：

点击 [输入激活码]

输入正确的激活码，点击[立即激活]

点击 [确认] 激活，授权成功,可查看授权成功页面

方式二：离线激活

用户系统没有外网或系统网络连接异常的情况下，应用会判断用户的网络情况,无网的情况下会跳转到离线激活页面，离线激活步骤如下 。

打开授权管理应用，点击[输入激活码]

输入正确的激活码 点击[立即激活]

离线激活界面显示二维码、激活码、机器ID及离线激活码输入框。

用户需使用手机扫描二维码，手机端会弹出激活界面，界面显示当前机器ID及激活码。

在手机端点击 [立即激活] 会弹出二次确认弹框，点击 [ 确定 ]

手机端会跳转到激活成功界面，显示机器ID、激活码和[离线激活码]

用户需手动将手机端的[离线激活码]输入电脑端的离线激活码输入框。

在电脑端点击 [离线激活]，跳转到激活成功界面,激活成功

完成以上步骤，你就可以开始体验啦！

如果还有不明白的地方，可以查看系统中的【帮助手册】：

打开授权管理应用—>主菜单—>帮助

IT之家获悉，统信UOS今天下午举行了新品发布会，此前报名送个人永久授权码，目前报名通道还有效，今晚（5月15日）24点关闭，明天发短信送授权码。

统信UOS发布会报名链接：https://a.eqxiu.com/s/j6gVXpxN