IT之家 macOS 转制版 7.20 重磅发布：功能全面匹配 iOS 版

IT之家 macOS 转制版 7.20 下载发布！

2019年10月8日，苹果发布了 macOS Catalina 版本（10.15），引入了Catalyst（催化剂）机制，让开发者可以基于自己当前的 iPad app，轻松地创建原生 Mac app。借助 Mac Catalyst，这两种 app 将共用相同的项目和源代码，可以高效地转化 iPad app 的桌面级功能，并仅针对 Mac 添加更多功能。

今天，软媒发布 IT之家 通过催化剂转制的 macOS 7.20 版本，请注意以下两点：

因为是转制版本，如果提交到苹果引用商店，那么只有 macOS 10.15 和以上的系统才能使用，这样的话起码一半的用户无法在商店里面下载了。因此，为了不影响使用老版本 macOS 的朋友，苹果App Store 里面依然是过去的 IT之家 1.32版本，而转制版 7.20 我们特别在软媒官网提供独立下载的 dmg 安装包。macOS 应用商店考虑到非最新系统的用户，短期内是不能提交了。

最新的 iOS/安卓/UWP版本都已经内置了 IT之家 官方「框框」表情包，macOS 7.20 暂时没有这个功能，因为界面需要大量调整，在随后的版本里面会提供，但已经支持表情解析显示。其他功能已经全面匹配 iOS 或者精确的说是 iPadOS 版。

另外，要特别特别感谢IT之家用户 Zealson，他给出了我们认为最合理最好的界面布局。

IT之家 macOS 转制版 7.20 更新日志

功能全面看齐IT之家 iPadOS 版（除表情包发布功能外）

IT之家 macOS 商店版 1.32 更新日志

新增：功能 - 文章详情界面下方添加用户评论内容

新增：功能 - 文章列表栏目选择栏被选中的栏目添加居中效果

改进：界面 - 文章详情界面【相关文章】栏目背景颜色修改，移除列表中的分割线

IT之家macOS版1.21版本之后的更新概览：

新增：功能 - 快捷键切换文章。K或下方向键切换到下一篇，J或上方向键切换到上一篇

新增：功能 - 退出（cmd + q）、隐藏（cmd + h）快捷键



改进：界面 - 幻灯区底部取消文字显示



改进：界面 - 文章列表界面，调整文章缩略图宽高比，调整评论数显示方式

改进：界面 - 文章列表UI调整，更接近移动端

改进：界面 - 搜索列表UI调整，字号调小，时间与标题对齐，增加分割线，增加行高



改进：界面 - 幻灯区域左右箭头在鼠标悬浮到幻灯区域后显示，缩小分页符间隔

改进：界面 - 新闻页部分样式调整



修复：功能 - 海外地区用户文章列表的发布时间不显示问题，App内时间显示调整为当地时间

修复：功能 - 海外地区用户不能加载幻灯问题



修复：功能 - 列表会出现两个同时选中的状态



修复：功能 - 文章列表置顶文章在没有幻灯时置顶标签位置错乱



修复：功能 - 第三方登录异常



修复：功能 - 新闻详情不支持专题显示



修复：功能 - 文章不能投票。



修复：功能 - 新闻列表无法加载更多



修复：功能 - 评论后未及时刷新评论



修复：功能 - 三方登录失败

修复：功能 - App启动后的登录状态丢失



修复：界面 - macOS Mojave深色模式下部分页面颜色异常



修复：界面 - 新闻、辣品列表缩略图不显示问题

修复：功能 - 最小化点击无响应



修复：功能 - 辣品部分商品详情页立即前往按钮点击无响应



修复：界面 - 新闻列表页图片不显示



修复：界面 - 新闻详情页无法投票



修复：功能 - 启动应用可能崩溃的问题



快捷下载：



全新版本绝对用心，恳请五星评论予以鼓励支持！



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一、IT之家macOS版更新历史：

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二、IT之家简介

IT之家（www.ithome.com），快速、深度和丰富的IT业界资讯、科技数码产品报道评测，全平台（安卓/iOS/Win10/微信小程序/WP/macOS/Chrome）覆盖PC、手机移动客户端——爱科技，爱这里。

三、IT之家macOS版截图

▲爱科技，爱这里！

▲和Win10 UWP桌面版、iPad等大屏版一致的体验

▲评论互动超绝人气，舍我其谁

四、下载信息



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