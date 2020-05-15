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IT之家 macOS 转制版 7.20 重磅发布：功能全面匹配 iOS 版

2020/5/15 17:24:42来源：IT之家作者：刺客责编：刺客评论：

IT之家 macOS 转制版 7.20 下载发布！

2019年10月8日，苹果发布了 macOS Catalina 版本（10.15），引入了Catalyst（催化剂）机制，让开发者可以基于自己当前的 iPad app，轻松地创建原生 Mac app。借助 Mac Catalyst，这两种 app 将共用相同的项目和源代码，可以高效地转化 iPad app 的桌面级功能，并仅针对 Mac 添加更多功能。

今天，软媒发布 IT之家 通过催化剂转制的 macOS 7.20 版本，请注意以下两点：

  • 因为是转制版本，如果提交到苹果引用商店，那么只有 macOS 10.15 和以上的系统才能使用，这样的话起码一半的用户无法在商店里面下载了。因此，为了不影响使用老版本 macOS 的朋友，苹果App Store 里面依然是过去的 IT之家 1.32版本，而转制版 7.20 我们特别在软媒官网提供独立下载的 dmg 安装包。macOS 应用商店考虑到非最新系统的用户，短期内是不能提交了。

  • 最新的 iOS/安卓/UWP版本都已经内置了 IT之家 官方「框框」表情包，macOS 7.20 暂时没有这个功能，因为界面需要大量调整，在随后的版本里面会提供，但已经支持表情解析显示。其他功能已经全面匹配 iOS 或者精确的说是 iPadOS 版。

另外，要特别特别感谢IT之家用户 Zealson，他给出了我们认为最合理最好的界面布局

IT之家 macOS 转制版 7.20 更新日志

  • 功能全面看齐IT之家 iPadOS 版（除表情包发布功能外）

IT之家 macOS 商店版 1.32 更新日志

  • 新增：功能 - 文章详情界面下方添加用户评论内容

  • 新增：功能 - 文章列表栏目选择栏被选中的栏目添加居中效果

  • 改进：界面 - 文章详情界面【相关文章】栏目背景颜色修改，移除列表中的分割线

IT之家macOS版1.21版本之后的更新概览：

  • 新增：功能 - 快捷键切换文章。K或下方向键切换到下一篇，J或上方向键切换到上一篇

  • 新增：功能 - 退出（cmd + q）、隐藏（cmd + h）快捷键

  • 改进：界面 - 幻灯区底部取消文字显示

  • 改进：界面 - 文章列表界面，调整文章缩略图宽高比，调整评论数显示方式

  • 改进：界面 - 文章列表UI调整，更接近移动端

  • 改进：界面 - 搜索列表UI调整，字号调小，时间与标题对齐，增加分割线，增加行高

  • 改进：界面 - 幻灯区域左右箭头在鼠标悬浮到幻灯区域后显示，缩小分页符间隔

  • 改进：界面 - 新闻页部分样式调整

  • 修复：功能 - 海外地区用户文章列表的发布时间不显示问题，App内时间显示调整为当地时间

  • 修复：功能 - 海外地区用户不能加载幻灯问题

  • 修复：功能 - 列表会出现两个同时选中的状态

  • 修复：功能 - 文章列表置顶文章在没有幻灯时置顶标签位置错乱

  • 修复：功能 - 第三方登录异常

  • 修复：功能 - 新闻详情不支持专题显示

  • 修复：功能 - 文章不能投票。

  • 修复：功能 - 新闻列表无法加载更多

  • 修复：功能 - 评论后未及时刷新评论

  • 修复：功能 - 三方登录失败

  • 修复：功能 - App启动后的登录状态丢失

  • 修复：界面 - macOS Mojave深色模式下部分页面颜色异常

  • 修复：界面 - 新闻、辣品列表缩略图不显示问题

  • 修复：功能 - 最小化点击无响应

  • 修复：功能 - 辣品部分商品详情页立即前往按钮点击无响应

  • 修复：界面 - 新闻列表页图片不显示

  • 修复：界面 - 新闻详情页无法投票

  • 修复：功能 - 启动应用可能崩溃的问题

快捷下载：

全新版本绝对用心，恳请五星评论予以鼓励支持！

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IT之家（www.ithome.com），快速、深度和丰富的IT业界资讯、科技数码产品报道评测，全平台（安卓/iOS/Win10/微信小程序/WP/macOS/Chrome）覆盖PC、手机移动客户端——爱科技，爱这里。

三、IT之家macOS版截图

爱科技，爱这里！

和Win10 UWP桌面版、iPad等大屏版一致的体验

评论互动超绝人气，舍我其谁

四、下载信息

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