IT之家Win10 UWP桌面版6.85发布：短信快捷登录、修复海外用户评论故障

IT之家 Win10 UWP 桌面版 6.85 发布！

IT之家在5月15日9周岁的那天，内置的第一套官方表情包「框框」上线！包括iOS版/安卓版/UWP版/macOS转制版/PC网页版/移动网页版……所谓【框框】，就是IT之家 logo 的大致外观呈现所起的名字。在IT之家App里，用的较多的表情会自动在顶部排序，方便大家选取自己常用的表情。

UWP版 6.85 这次特别做了3处改进，一是手机短信快捷登录（支持海外手机），二是改进了评论页内存占用过大问题，三是修复了部分海外用户无法评论的问题。

任何问题，欢迎在本文下方或IT圈「软媒产品区」反馈，或App里面加号菜单内的「反馈」入口和软媒产品团队直接沟通。

IT之家 UWP 版6.85 更新日志

新增：功能 - 手机短信验证快捷登录，支持海外手机号

改进：功能 - 优化评论页内存占用

修正：功能 - 部分海外用户无法评论的问题

IT之家 UWP 版6.82 更新日志

新增：功能 - 评论区支持鼠标悬停查看表情大图

新增：功能 - 「框框」表情包新增「铺路」「对眼滑稽」等15个全新表情



改进：界面 - 优化看图体验，支持键盘快捷键

修正：界面 - 未登录时部分布局错误的问题

修正：界面 - 新闻页后退可能出现黑屏的问题

IT之家 UWP 版6.80 更新日志

新增：功能 - 评论、发帖支持之家专属「框框」表情包

新增：功能 - 支持删除自己的评论

修正：功能 - 圈子列表刷新错乱的问题

修正：功能 - 部分界面返回键失效的问题

开发者注：本次无手机版本升级。

期盼五星：



全新版本绝对用心，给五星评论来鼓励支持吧！

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一、IT之家简介：



IT之家（www.ithome.com），快速、深度和丰富的IT业界资讯、科技数码产品报道评测，全平台（安卓/iOS/Win10/微信小程序/WP/macOS/Chrome）覆盖PC、手机移动客户端——爱科技，爱这里。

二、IT之家Win10 UWP通用版截图

桌面版——

▲ 全面流畅设计，毛玻璃特效强力吸睛

▲ 首页和圈子、辣品等界面全面重新美化设计

▲ 新跟帖页面

▲ 个人中心，左侧设置导航全面毛玻璃透明

▲ 新签到页面，新签到机制，更支持补签

手机版：



▲ 首页列表更美，每个缩略图都精心调配

▲ 内置辣品首页

▲ 火爆的IT圈

▲签到支持补签了，连续签到还有大礼包

▲“我”界面

三、IT之家App客户端下载：



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