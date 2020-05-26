IT之家安卓版 7.21重磅更新：适配Android 11/10分区存储、铺路路路路……

IT之家 安卓和 iOS版 7.21 更新！iOS 版 7.21点这里！

IT之家在5月15日9周岁的那天，内置的第一套官方表情包「框框」上线！包括iOS版/安卓版/UWP版/macOS转制版/PC网页版/移动网页版……所谓【框框】，就是IT之家 logo 的大致外观呈现所起的名字。在IT之家App里，用的较多的表情会自动在顶部排序，方便大家选取自己常用的表情。

IT之家安卓版 7.21，这次又做了大量的改进更新。首先，适配Android 11/10分区存储机制；其次，框框表情包升级，加入了「铺路」、「路」等15个新表情——

[路][路][路][路][铺路][路][路][路][路]

另外还必须要说的，7.21版本还有其他关于编辑器、表情输入、无障碍方面的改进，大家可以看下下面的更新日志，任何问题，欢迎在本文下方或IT圈「软媒产品区」反馈，或App里面加号菜单内的「反馈」入口和软媒产品团队直接沟通。

IT之家安卓版 7.21 更新日志

新增：功能 - 适配Android 11/10分区存储机制

新增：功能 - 框框表情包新增15个全新表情

改进：功能 - 表情相关功能支持无障碍操作

改进：界面 - 评论框发布按钮样式调整

修正：功能 - 从其他设备备份恢复系统后，小尾巴不更新问题

修正：功能 - 个别机型启动时可能出现闪退问题

IT之家安卓版 7.20 更新日志

新增：功能 - 之家专属「框框」表情包上线！

改进：界面 - 修改头像/昵称后全局及时生效

改进：功能 - 启动时后退手势可关闭闪屏画面（Android 10+）

改进：功能 - 本机应用信息工具详情页面显示软件架构及ABI支持情况

修正：功能 - 评论中部分特殊字符显示为HTML转义字符问题

修正：界面 - 登录页面三方登录按钮按压背景显示错位问题

IT之家安卓版 7.15 更新日志

新增：功能 - 手机短信验证快捷登录，支持海外手机号

改进：功能 - 文章页支持单独选择系统字体（字体设置中点击「系统字体」即可）

修正：功能 - 发新帖时默认分类与圈子可能不匹配问题

修正：功能 - 支付宝打赏后返回时页面崩溃问题

关于 7.x 后续版本

接下来 7.10、7.20 会有什么，重点的我来说说——

大家一直期盼的“产品库” 功能进入紧张的冲刺期，项目比较大，所以还需要一些时间；

“壁纸库” 立项

首页底部工具栏“加号菜单”将取消，引入“发现”频道，上面的产品库、壁纸库，还有之前的DXO排行榜、CPU/GPU天梯等，都会划入发现频道，同时，还有新鲜有意思而且特别实用的玩意会在这里出现；

金币商城开始支持全金币兑换“腾讯视频”、“爱奇艺”等数字权益产品；

广告大瘦身，大幅减少信息流内的商品等广告，让阅读更舒适，最大化提升大家的阅读体验；

编辑文章的质量控制系统，这个对大家暂时不可见，内部正在利用各种手段来提升文章质量，提升编辑专业能力，后期编辑的打分可能会给大家公开，这个正在草拟阶段……



版本下载

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一、IT之家简介

IT之家（www.ithome.com），快速、深度和丰富的IT业界资讯、科技数码产品报道评测，全平台（安卓/iOS/Win10/微信小程序/WP/macOS/Chrome）覆盖PC、手机移动客户端——爱科技，爱这里。

二、IT之家截图

▲ IT之家 7.01 后的默认界面新调整，可视面积增大

▲ 7.01 后的设置页面可定制首页列表模式（以安卓为例，iOS 版也可以）

▲ IT之家 7.x 深色模式更养眼

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