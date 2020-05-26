IT之家Win10 UWP桌面版6.82发布：鼠标悬停查看表情大图、铺路路路……

IT之家Win10 UWP桌面版 6.82 发布！

IT之家在5月15日9周岁的那天，内置的第一套官方表情包「框框」上线！包括iOS版/安卓版/UWP版/macOS转制版/PC网页版/移动网页版……所谓【框框】，就是IT之家 logo 的大致外观呈现所起的名字。在IT之家App里，用的较多的表情会自动在顶部排序，方便大家选取自己常用的表情。

UWP版 6.82 这次特别改进了评论区鼠标悬停后查看表情大图的功能，铺路机上的玄字可是大大的清晰啊……另外，优化了看图体验，支持键盘快捷键；修复了未登录时部分布局错误的问题以及新闻页后退可能出现黑屏的问题；特别要说的是，框框表情包升级，加入了「铺路」、「路」等15个新表情——

任何问题，欢迎在本文下方或IT圈「软媒产品区」反馈，或App里面加号菜单内的「反馈」入口和软媒产品团队直接沟通。

IT之家 UWP 版6.82 更新日志

新增：功能 - 评论区支持鼠标悬停查看表情大图

新增：功能 - 「框框」表情包新增「铺路」「对眼滑稽」等15个全新表情



改进：界面 - 优化看图体验，支持键盘快捷键

修正：界面 - 未登录时部分布局错误的问题

修正：界面 - 新闻页后退可能出现黑屏的问题

IT之家 UWP 版6.80 更新日志

新增：功能 - 评论、发帖支持之家专属「框框」表情包

新增：功能 - 支持删除自己的评论

修正：功能 - 圈子列表刷新错乱的问题

修正：功能 - 部分界面返回键失效的问题

IT之家 UWP 版6.71 更新日志

新增：功能 - 直播支持小窗播放

新增：功能 - 响应鼠标返回键

改进：界面 - 优化回复评论体验

改进：功能 - 圈子使用新举报界面

修正：界面 - 夜间模式部分元素显示错误的问题

修正：功能 - 部分评论无法举报的问题

IT之家 UWP 版6.69 更新日志

新增：功能 -圈子栏目支持拖拽排序

新增：功能 -新纠错页面、新举报页面 改进：界面 - 圈子首页显示发帖按钮

改进：界面 - 更新圈子精华图标

改进：界面 - 更新打分按钮

修复：功能 - 修复我的回帖无内容的问题



修复：功能 - 文章不显示emoji的问题

开发者注：本次无手机版本升级。

期盼五星：



全新版本绝对用心，给五星评论来鼓励支持吧！

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一、IT之家简介：



IT之家（www.ithome.com），快速、深度和丰富的IT业界资讯、科技数码产品报道评测，全平台（安卓/iOS/Win10/微信小程序/WP/macOS/Chrome）覆盖PC、手机移动客户端——爱科技，爱这里。

二、IT之家Win10 UWP通用版截图

桌面版——

▲ 全面流畅设计，毛玻璃特效强力吸睛

▲ 首页和圈子、辣品等界面全面重新美化设计

▲ 新跟帖页面

▲ 个人中心，左侧设置导航全面毛玻璃透明

▲ 新签到页面，新签到机制，更支持补签

手机版：



▲ 首页列表更美，每个缩略图都精心调配

▲ 内置辣品首页

▲ 火爆的IT圈

▲签到支持补签了，连续签到还有大礼包

▲“我”界面

三、IT之家App客户端下载：



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