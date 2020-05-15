国家邮政局约谈丰巢主要负责人

IT之家5月15日消息 5月13日，针对近期丰巢公司与杭州、上海少数小区物业因调整智能快件箱免费保管期限产生纠纷事宜，国家邮政局约谈了丰巢科技公司主要负责人，要求丰巢公司积极采取措施，主动承担社会责任，着手研究解决方案，调整完善收费机制，回应用户合理诉求。

IT之家了解到，国家邮政局相关负责人指出，智能快件箱投递是近年来出现的快递末端服务新业态之一，与快递公共服务站投递、快递小哥直接上门投递构成末端服务的主要模式，是畅通微循环的重要设施，有利于保障快递安全运行、提高服务效率和水平。特别是在疫情防控期间，其“无接触投递”的特性得到广大用户的普遍欢迎。智能快件箱等新业态的健康有序发展，关系到邮政快递业做好“六稳”工作、落实“六保”任务，关系到消费者合法权益保护，关系到新业态的健康发展，必须高度重视，有序推进。

国家邮政局相关负责人强调，《智能快件箱寄递服务管理办法》明确规定，智能快件箱运营企业在合理的保管期限内不得向用户收费。丰巢此次调整免费保管期限的行为虽未违反规章禁止性规定，但在调整过程中，存在着全局站位不高、风险评估不够，征询意见不足、应对处置不妥等问题，应进行深刻反思，汲取教训。

国家邮政局相关负责人提出，当下最重要最急迫的工作是要恢复运行秩序，保障消费者权益，确保末端网络稳定，为各行业复工复产做好 “先行官”“排头兵”。妥善解决杭州、上海少数小区与丰巢的服务纠纷，需要各方以大局为重，充分考虑各方的实际困难和合理诉求，相向而行，寻求共识，尽快恢复社区正常投递活动。丰巢公司要提高站位，认真考虑用户诉求和业态发展需要，尽快提出合理解决方案。在此基础上，合理调整4月27日公布的全国性免费保管期限等相关经营策略。

国家邮政局相关负责人表示，智能快件箱的设立和运营虽然属于市场行为，但又面对广大消费者，具有一定公共属性。处理好公益与经营的关系十分重要。邮政管理部门将加强对智能快件箱、公共服务站等新业态发展的规律研究、顶层设计和制度建设，推动各地政府落实属地责任，将智能投递设施纳入城乡公共基础设施建设范畴，抓紧制定新业态服务规范，探索创新公共服务设施管理机制。同时，邮政管理部门将对快递企业未经用户同意，擅自投递到智能快件箱、公共服务站等行为进行查处；督促包括智能快件箱、公共服务站运营企业在内的各类快递企业加大投入、加强管理，通过技术升级和规范服务，充分保障用户的知情权、选择权，满足人民群众日益增长的用邮需求。

丰巢科技公司主要负责人表示，将认真反思、汲取教训，切实履行好企业的社会责任，立即对存在问题进行整改，积极配合邮政管理部门做好相关工作，寻求企业规范发展和用户放心满意最佳结合点，做到依法经营诚信经营。