如何“硬核”庆祝毕业？让SpaceX龙飞船将毕业照带到太空去

据外媒报道，美国太空探索技术公司SpaceX计划最快于5月27日进行首次载人飞行任务，其载人龙飞船携带的有效载荷日前曝光，包括使用全球数十万名学生2020年毕业照合成的地球全景图，美国宇航局(NASA)的两名宇航员照片也被囊括其中。

图1：SpaceX载人龙飞船将于5月27日进行首次载人飞行

NASA发布的最新消息称，该机构与SpaceX仍在按计划推进这项任务，这将是SpaceX自2002年成立以来执行的最重要任务之一。在过去近十年里，SpaceX和NASA始终在坚持不懈地开发下一代载人飞船，这是与此前货运飞船截然不同的航天器。



虽然载人龙飞船的下一次发射将是这款飞船和SpaceX有史以来的第一次载人发射，但它已经在2015年和2020年成功完成了两次中止测试，并在2019年3月完成了完美的首次轨道发射测试。虽然自那依赖技术障碍层出不穷，但SpaceX建成的第三艘载人龙飞船和全新的猎鹰9号火箭已经准备好创造历史。

现在，除了与载人龙飞船的Demo-2演示任务相关的许多历史性里程碑之外，NASA宇航员鲍勃·本肯(Bob Behnken)和道格·赫尔利(Doug Hurley)也将加入到新的项目中来，即加入利用世界各地数十万名学生2020毕业照合成的地球全景图中。

图2：SpaceX计划在其首次载人飞行任务中加入一个令人惊讶的有效载荷，以庆祝2020年课程结束

根据NASA截至5月15日最新的博客文章更新，SpaceX载人龙飞船的Demo-2硬件似乎刚刚准备好飞行，至少从技术角度来看是这样。此前，NASA和SpaceX正式清理了飞船内部，并准备好两名宇航员的太空服。与此同时，全新的猎鹰9号火箭Block 5助推器B1058和消耗性上级刚刚准备好进入SpaceX的主发射台Pad 39A。

图3：NASA宇航员鲍勃·本肯和道格·赫尔利将首次驾驶载人龙飞船前往国际空间站

NASA已经指派宇航员鲍勃·本肯(Bob Behnken)和道格·赫尔利(Doug Hurley)驾驶载人龙飞船首次前往国际空间站(ISS)，这两名宇航员在过去12-18个月里始终都在进行全天候培训，并就载人龙飞船的设计向SpaceX提供建议。现在，他们两人将加入学生毕业照合成的地球全景图中。

这个项目被称为“2020届毕业生”，旨在向那些2020年毕业的人祝贺。不过，由于毕业季正值新冠疫情爆发期间，几乎肯定会阻止或大幅减少大型公共集会，延迟或完全取消世界各地的毕业典礼。SpaceX公司表示，学生提交的照片将被添加到地球全景图中，它将被打印出来，并随着SpaceX的载人龙飞船前往国际空间站。

图4：SpaceX的官方网站上正在显示合成的地球全景图，最终将被打印并送入轨道

虽然这不会取代毕业典礼本身，但将一张照片实物发送到太空肯定不会对世界各地数万、数十万甚至数百万的学生造成伤害。任何学生可以在5月20日底之前将毕业照提交到SpaceX.com/ClassOf2020网站上。