NASA 公布两星系碰撞产生的“星系之桥”照片

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IT之家5月14日消息 据环球科学报道，近日，NASA公布了一张星系碰撞照片，两个相撞的星系之间形成了一道“星系之桥”。本次碰撞发生于名为Abell 2384的星系团，该星系距离地球大约有12亿光年的距离。
▲图片来自NASA
IT之家了解到，两个星系发生碰撞后，释放的能量和炙热气体形成的“桥梁”长度超过300万光年，质量达到6万亿个太阳质量。
其中“桥梁”北部的射电辐射要比南部更弱，研究人员推测这是北部射电辐射被碰撞后产生的炙热气体降速的原因。
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