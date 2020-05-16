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创历史新高！美国电子游戏市场一季度营收108.6亿美元

2020/5/16 11:31:02来源：新浪科技作者：枫枫责编：微尘评论：

据外媒报道，市场调研公司NPD公布了美国2020年第一季度游戏市场动态，报告显示，2020年第一季度（1-3月），美国电子游戏行业的总消费达到了创纪录的108.6亿美元，比去年同期增长了9%。

电子游戏内容的销售额在第一季度达到了95.8亿美元，比去年同期增长了11%。数字游戏机和个人电脑内容、移动设备和订阅支出以及硬件及配件类别都出现了增长。

《动物穿越：新视野（Animal Crossing: New Horizons）》、《使命召唤：现代战争（Call of Duty: Modern Warfare）》、《毁灭战士：永恒（DOOM Eternal）》、《龙球Z：卡卡罗特（Dragon Ball Z: Kakarot）》、《堡垒之夜（Fortnite）》、《侠盗猎车手5（Grand Theft Auto V）》、《我的世界（Minecraft）》、《美国职业棒球大联盟20（MLB The Show 20）》和《NBA 2K20》等游戏都是第一季度表现最好的游戏。

NPD集团（NPD Group）游戏行业分析师马特·皮斯卡特拉（Mat Piscatella）表示：“在目前这个充满挑战的时期，电子游戏给数百万人带来了安慰、创造了联系。现如今，越来越多的人呆在家里，玩游戏不再只是一种消遣和逃避，也是一种与家人和朋友保持联系的方式。无论是在游戏机、手机、个人电脑还是虚拟现实领域，游戏行业在今年第一季度都出现了销量的增长。”

在任天堂Switch硬件、软件销售强劲增长的帮助之下，其他硬件平台的下滑得到了抵消，因此整个视频游戏硬件市场在本季度增长了2%，达到7.73亿美元。今年第一季度，包括游戏机、耳机、手柄和其他外围设备在内的视频游戏配件领域销售额也增长了1%，达到5.03亿美元。

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关键词：游戏《我的世界》《使命召唤》

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