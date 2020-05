创历史新高！美国电子游戏市场一季度营收108.6亿美元

据外媒报道,市场调研公司NPD公布了美国2020年第一季度游戏市场动态,报告显示,2020年第一季度(1-3月),美国电子游戏行业的总消费达到了创纪录的108.6亿美元,比去年同期增长了9%。

电子游戏内容的销售额在第一季度达到了95.8亿美元,比去年同期增长了11%。数字游戏机和个人电脑内容、移动设备和订阅支出以及硬件及配件类别都出现了增长。



《动物穿越:新视野(Animal Crossing: New Horizons)》、《使命召唤:现代战争(Call of Duty: Modern Warfare)》、《毁灭战士:永恒(DOOM Eternal)》、《龙球Z:卡卡罗特(Dragon Ball Z: Kakarot)》、《堡垒之夜(Fortnite)》、《侠盗猎车手5(Grand Theft Auto V)》、《我的世界(Minecraft)》、《美国职业棒球大联盟20(MLB The Show 20)》和《NBA 2K20》等游戏都是第一季度表现最好的游戏。

NPD集团(NPD Group)游戏行业分析师马特·皮斯卡特拉(Mat Piscatella)表示:“在目前这个充满挑战的时期,电子游戏给数百万人带来了安慰、创造了联系。现如今,越来越多的人呆在家里,玩游戏不再只是一种消遣和逃避,也是一种与家人和朋友保持联系的方式。无论是在游戏机、手机、个人电脑还是虚拟现实领域,游戏行业在今年第一季度都出现了销量的增长。”

在任天堂Switch硬件、软件销售强劲增长的帮助之下,其他硬件平台的下滑得到了抵消,因此整个视频游戏硬件市场在本季度增长了2%,达到7.73亿美元。今年第一季度,包括游戏机、耳机、手柄和其他外围设备在内的视频游戏配件领域销售额也增长了1%,达到5.03亿美元。