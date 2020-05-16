定了！SpaceX将在5月27进行载人火箭发射，可观看直播

北京时间5月16日下午消息，据外媒报道，美国太空探索技术公司SpaceX将于5月27日进行首次载人飞行任务，利用载人龙飞船将两名美国宇航局（NASA）宇航员送入太空。上一次由美国本土出发的载人航天飞行还是在2011年7月，NASA的亚特兰蒂斯号（Atlantis）航天飞机搭载了四名宇航员从佛罗里达发射至国际空间站。

此次载人飞行任务名为“Demo-2”，原计划于2019年发射，期间遭遇了不少挫折。目前，随着太空舱安全检查的完成，美国宇航局和SpaceX公司终于做好了飞行的准备。以下是此次载人飞行的相关讯息：

如何观看Demo-2现场直播

NASA将通过NASA电视台提供发射前、发射过程以及国际空间站对接活动的流媒体报道。

发射前的报道开始于太平洋时间5月27日上午9:15，比预定发射时间（下午1:33）要早。NASA电视台将提供从发射到对接的连续播报。载人龙飞船将于5月28日星期四上午8:29抵达国际空间站。

关于Demo-2

Demo-2是NASA商业乘员计划的一部分，该计划涉及了两家商业航天公司：SpaceX和波音（Boeing）。这两家企业将负责建造和发射用于运送宇航员往返国际空间站的乘员舱。SpaceX公司有着发射货物和有效载荷的历史，但此次发射是该公司第一次将人类从地球上发射出去。

发射时间：计划定于太平洋时间5月27日（星期三）下午1点33分发射，美国东部时间下午4点33分。

发射地点：猎鹰9号火箭和载人龙飞船将从佛罗里达州NASA肯尼迪航天中心的39A发射台发射升空。这个具有历史意义的发射台曾经承担过发射阿波罗号和航天飞机的任务。

此次载人飞行也是NASA推动商业合作的一部分。NASA表示：“通过鼓励工业企业提供往返近地轨道的载人运输服务，NASA可以将工作重点拓展到为深空任务建造航天器和火箭之上。”

航天器：SpaceX载人龙飞船（SpaceX Crew Dragon）是Dragon 2太空舱的载人版本，Dragon 2太空舱曾被用来向国际空间站运送货物。虽然定于5月27日的发射只会有两名宇航员登上太空，但SpaceX载人龙飞船最多可以搭载7名乘客。

火箭：目前已证实，SpaceX久经沙场的猎鹰9号（Falcon 9）火箭将护送载人龙飞船完成发射。NASA标志性的“蠕虫”徽标将贴在猎鹰9号火箭的侧面。猎鹰9号助推器可以重复使用，并将尝试搭载SpaceX公司的无人驾驶飞机在大西洋着陆。

宇航员：NASA在2018年指派鲍勃·本肯（Bob Behnken）和道格·赫尔利（Doug Hurley ）作为此次载人航天飞行的宇航员。这两人都曾在不同的航天飞机上执行过太空任务，赫尔利参加了2011年亚特兰蒂斯号航天飞机的最后一次飞行任务。他们将穿着由SpaceX公司内部设计的宇航服。

创造载人飞行的历史

NASA将SpaceX公司的Demo-2任务视为“人类太空飞行新时代”的曙光。

2014年，NASA将商业机组项目合同授予了SpaceX和波音公司，计划在2017年让宇航员进入太空。但是在航天器开发的过程中，延迟是很常见的，SpaceX和波音都遇到过类似的问题。波音公司仍在努力解决2019年底Starliner试航期间出现的一系列技术问题。

然而，SpaceX公司在2019年初成功完成了前往国际空间站的“Demo-1”无人往返飞行，并在年初进行了一次重要的飞行中止测试，为Demo-2的发射奠定了基础。此次载人飞行任务之所以被称为Demo-2，是因为从技术上讲，它仍然是一个“预演”，并不是一个成熟的太空任务。Demo-2标志着SpaceX公司及其载人龙飞船将进行最后一次测试，埃隆·马斯克（Elon Musk）的航天公司也将获得载人航天器的最终认证。

Demo-2也是自哥伦比亚号航天飞机于1982年第四次执行太空飞行任务以来，首次由两人组成的机组人员从美国本土发射升空。

宇航员进行新冠检测

鲍勃·本肯和道格·赫尔利于5月13日进入飞行前隔离区。在新型冠状病毒大流行之前，发射前的隔离就已经是标准程序，但NASA在此次一过程中增加一些额外的步骤。NASA在5月份的一份声明中表示：“为了预防病毒，赫尔利和本肯，以及那些与宇航员有直接、密切接触的人都将接受两次病毒检测。”