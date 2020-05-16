福利：Steam限免两款游戏，Epic本月还送3A大作

IT之家5月16日消息 Steam社区公众号今日推文表示，《乐高旋风忍者大电影》、《寒蝉鸣泣之时：鬼影》可在Steam平台免费领取。此外，《十字军之王3》也在Steam开启预售。

《乐高旋风忍者大电影》原价70元，Steam平台今天23:00开始，截止到5月22日15:00前可免费领取。本作于2017年9月23日发售，获得Steam玩家特别好评，自带繁体中文。玩家扮演喜爱的忍着角色，保卫旋风忍者，击败邪恶魔王 Garmadon。跨越8个满载动作元素的场景，每一处都包含独一无二的挑战道场。借助战斗地图，与好友家人展开对战，最多支持4名玩家。

《寒蝉鸣泣之时：鬼影》，此前为支持抗疫，MangaGamer宣布将免费开放这款游戏，直至新冠疫苗开发成功。目前该游戏已于Steam平台免费，虽然不支持简体中文，但好在有汉化补丁。这款游戏有些“治愈”向，大心脏的玩家可以试试。另外，7月14日前，游戏的第二到第四章还将提供75%的折扣。

此外，Paradox Interactive日前宣布，《十字军之王3》将于9月2日通过Steam、微软商店、Paradox商店和PC版Xbox Game Pass发售，现已登陆Steam商城开启预购，标准版定价138元，豪华版200元。据商店页面显示，该作支持简体中文。

根据IT之家此前消息，Epic平台已于本周送出R星神作《GTA5》，但似乎后续还有更多免费的惊喜。Reddit论坛有网友发出一张疑似为该商城免费游戏计划的图片，上面除了14号的《GTA5》，还有《文明6》（5月21日）、《无主之地 帅杰克合集》（5月28日）、《方舟：生存进化》（6月4日）三款游戏（帅杰克合集包括《无主之地前传》、《无主之地2》及其DLC）。

虽然这则消息还未能证实，但Epic官方5月15日又有发言，就其接下来要赠送的游戏作了一个简单的说明，他们表示“接下来三周免费的游戏都没有在商城出现过”，暗示玩家们可以在Epic大促期间放心购买游戏，不用担心“背刺”。