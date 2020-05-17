微软Win 10更新再出幺蛾子：用户数据遗失，音频系统也不好用了

IT之家5月17日消息 据Windowslatest报道，Microsoft上周发布了 Windows 10 KB4556799累积更新，作为Patch Tuesday更新的一部分。该更新为操作系统带来了一些新功能和改进，但似乎还包含了一些错误。

IT之家了解到，有Reddit用户更新了KB4556799后反馈称PC的音频系统出现某些问题，Windows 10重置了所有音频驱动程序，甚至删除了Realtek音频驱动程序。用户称安装了更新后其音频设备不再能够发出声音。不过这一问题可以通过禁用音频增强功能并重新安装Realtek驱动程序来解决。

除了音频问题外，有Microsoft论坛用户反馈称自己更新了Win 10后出现了数据丢失的问题。值得注意的是Microsoft在更新过程中加载临时配置文件时可能会覆盖默认用户配置文件，过去曾有过报道。但Microsoft从未承认此问题。

其中一种解决方案是用户重启PC大约六到八次重启计算机即可加载默认配置文件并还原所有用户文件。如果解决方法不能解决问题，用户也可以可以转到“设置”>“更新和安全性”>“查看更新历史记录”>“卸载更新”，然后卸载最新的累积更新。完成后返回“更新设置”并暂停更新以确保不会再次下载有问题的更新。