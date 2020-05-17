微软宣布Fluent UI：Microsoft 365体验焕新

IT之家5月17日消息 微软近日更新官方博客文章，详细介绍了目前现有的Fluent UI体系。

新的跨平台库



IT之家了解到，Fluent UI不仅仅是用于创建共享代码，设计和交互行为的Web和移动应用程序的UX框架集合，它还可为客户提供无缝的使用体验。微软正在简化开发人员生态系统，以便各种合作伙伴可以更好地利用这些框架。



微软官方称：Fluent UI React（Web），Fluent UI Apple（iOS和macOS）及Fluent UI Android GitHub库中的组件可确保Microsoft 365应用和服务仍然是功能强大的工具，同时前者也让这些应用在各个平台上都能够为用户带来更直观和一致的体验。通过添加新的Fluent UI React Native库，用户可以创建跨平台组件，从而使JavaScript开发人员更轻松地将跨设备的体验更快地交付给客户。

为iOS/Android设备带来更好体验

微软称自家的Fluent UI风格导航栏仍然能够适应现有的iOS和Android平台，进而为客户提供更连贯和联系的体验。

体验更连贯

此外，当用户使用Microsoft 365应用程序时可以轻松地从一个应用切换到另一个应用。微软旨在通过跨平台创建连贯的使用体验进而减少客户的认知负担。简而言之，Fluent旨在使设计师和开发人员更好地合作，以创造一流的体验来增强使用体验。

微软主题架构现代化改造

微软正在对主题架构进行现代化改造以创建可扩展的未来设计系统。未来的主题将使用通用的主题基础结构，分类法和跨Microsoft框架的集中式跨平台样式库，用户可以更轻松，更快地在所有平台上更新设计。

此外，微软正在从固定值转向更多的不可知晓的变量，即Design Tokens（设计令牌）。设计令牌可定义UI界面的视觉属性，并使用通用语法将设计与代码链接。用户可通过设计和开发工具访问的集中式样式库进行更新而无需修改编码组件。

Figma插件将替换本机属性面板。设计师无需通过属性面板分配颜色或笔画宽度来创建设计，只需为其图层分配令牌即可。