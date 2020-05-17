内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界
软件
手机
数码
电脑
学院
测评
图赏
视频
游戏
原创
直播
 AI
5G
苹果
微软
iPhone
Win10
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>Win10之家>Win10快讯

微软宣布Fluent UI：Microsoft 365体验焕新

2020/5/17 9:50:46来源：IT之家作者：微尘责编：微尘评论：

IT之家5月17日消息 微软近日更新官方博客文章，详细介绍了目前现有的Fluent UI体系。

新的跨平台库

IT之家了解到，Fluent UI不仅仅是用于创建共享代码，设计和交互行为的Web和移动应用程序的UX框架集合，它还可为客户提供无缝的使用体验。微软正在简化开发人员生态系统，以便各种合作伙伴可以更好地利用这些框架。

微软官方称：Fluent UI React（Web），Fluent UI Apple（iOS和macOS）及Fluent UI Android GitHub库中的组件可确保Microsoft 365应用和服务仍然是功能强大的工具，同时前者也让这些应用在各个平台上都能够为用户带来更直观和一致的体验。通过添加新的Fluent UI React Native库，用户可以创建跨平台组件，从而使JavaScript开发人员更轻松地将跨设备的体验更快地交付给客户。

为iOS/Android设备带来更好体验

微软称自家的Fluent UI风格导航栏仍然能够适应现有的iOS和Android平台，进而为客户提供更连贯和联系的体验。

体验更连贯

此外，当用户使用Microsoft 365应用程序时可以轻松地从一个应用切换到另一个应用。微软旨在通过跨平台创建连贯的使用体验进而减少客户的认知负担。简而言之，Fluent旨在使设计师和开发人员更好地合作，以创造一流的体验来增强使用体验。

微软主题架构现代化改造

微软正在对主题架构进行现代化改造以创建可扩展的未来设计系统。未来的主题将使用通用的主题基础结构，分类法和跨Microsoft框架的集中式跨平台样式库，用户可以更轻松，更快地在所有平台上更新设计。

此外，微软正在从固定值转向更多的不可知晓的变量，即Design Tokens（设计令牌）。设计令牌可定义UI界面的视觉属性，并使用通用语法将设计与代码链接。用户可通过设计和开发工具访问的集中式样式库进行更新而无需修改编码组件。

Figma插件将替换本机属性面板。设计师无需通过属性面板分配颜色或笔画宽度来创建设计，只需为其图层分配令牌即可。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：微软Windows 10

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|最会买 - 返利返现优惠券|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家|

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|云日历|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用|

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有    