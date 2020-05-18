马斯克卖光房产是淡泊财富 ？想多了，房子是他最不值钱的资产

围绕着特斯拉工厂的开工之争，马斯克在与地方政府的僵持中获得全胜。尽管没有取得郡卫生局的安全复工批准，特斯拉工厂依然高调强行开工。但从州政府到郡政府到市政府，根本没人提如何处罚违规开工。在特斯拉强行开工三天后，郡卫生局最终无奈做出了让步，批准了马斯克的复工计划。

从始至终，马斯克都牢牢掌控着主动，利用特斯拉和自己的个人声望造势施压。他在推特上公开宣布要把特斯拉搬到德州，引得德州州长和达拉斯市长等诸多官员频频主动示好。而特斯拉总部所在地帕罗阿托和工厂所在地弗里蒙特的两位市长，则因为经济和就业压力，都在帮特斯拉说话。

在另一场营销中，马斯克也在不断给自己打造情怀人设。他高调在推特上宣布自己要卖掉所有房子，连刚刚产子的女朋友Grimes都对自己非常不满。马斯克在洛杉矶富豪区Bel Air拥有总价值过亿的六座豪宅，在硅谷中半岛Hillsborough也有一座标价3500万美元的豪宅。

这并不是说说而已，马斯克真的把自己七套豪宅都挂牌上市了，本月初，他挂了洛杉矶的两套房子，要价4000万美元，而本周再挂出五套，报价9750万美元。当然，这种千万级别的豪宅卖出去需要一点时间。不用担心马斯克的女朋友和新生儿。他的女朋友Grimes是加拿大女歌手，2018年就在洛杉矶帕萨迪纳买了一座五个卧室的大房子。女性自己有事业就是好，不需要指望男人。

马斯克是这样解释自己卖房举动的。“这是为了自由……我不需要现金，我把自己献给火星和地球，你拥有的东西只会压垮你。财富让人觉得压抑，抛售房产之后别人就不会因为他是亿万富翁而攻击自己，以后他考虑租房居住”。

听起来满满的情怀。但是换个角度想一下，他卖房又何尝不是因为缺钱呢？很多人可能笑话了，马斯克怎么可能缺钱？真的很缺，他实际上是一个身无分文的亿万富翁，根本没有现金，还背着一屁股债。

详细解释一下马斯克到底有多少资产和负债。马斯克的第一桶金来自于1999年将创办的软件公司Zip2作价3亿美元卖给康柏（Compaq）。他拿着钱创办了第三方支付公司X.com，随后和竞争对手合并创办了PayPal。2002年，eBay斥资14亿美元收购了PayPal。

马斯克随后又把套现的资金几乎全部投入了2002年创办的Space X以及2004年投资入股的特斯拉。因为对特斯拉的创始人不满，原本是最大股东和董事长的马斯克决定自己再次创业，亲自担任CEO，一路将特斯拉带到今年的美国市值最大汽车厂商。后来马斯克还投资了家用太阳能公司SolarCity（已被特斯拉收购）、脑神经创业公司Neuralink等创业公司。

他的资产几乎99%都是股票，主要就是所持的特斯拉和Space X股票。去年12月，在洛杉矶联邦地区法庭和英国潜水员的诽谤案中，马斯克曾经对陪审团表示，自己资产大概在200亿美元左右，但他的流动资产非常低，“别人觉得我有很多现金，但我实际上真没有”。如果要做出巨额赔偿的话，马斯克就只能卖股票。

顺便介绍一下诽谤案的背景，两人是在泰国洞穴被困儿童的援救事件中结怨的。这位潜水员嘲讽马斯克设计的微型潜水艇毫无作用，不过是蹭热点的公关噱头。事实证明，微型潜水艇也的确没有发挥任何作用，还是靠们潜水员冒着生命危险一次次下水救出了儿童，甚至有一位潜水员不幸丧生。但面子上挂不住的马斯克则公开辱骂这位潜水员是“恋童癖”。

坦白说，这位潜水员因为一句辱骂就索赔1.9亿美元，也实在是太夸张了。最终洛杉矶陪审团只用了不到两个小时，就驳回了英国潜水员的索赔要求。马斯克喜笑颜来的对此表示，自己恢复了对人性的信念。

从去年12月至今，特斯拉股价疯狂飙升，从330美元一路飙升到917美元的高位。虽然后来出现回落，但目前依然接近800美元，半年累计上涨接近150%。特斯拉市值也因此接近1500亿美元，成为仅次于丰田汽车的全球市值排名第二的汽车厂商，更远远超过传统的美国底特律三强。得益于股价飙升，持股特斯拉21.7%的马斯克个人资产如今已经价值365亿美元，在福布斯富豪榜上排名全球第31位。

如果马斯克的资产全是股票，那他价值上亿的豪宅和私人飞机是怎么来的？拿股票抵押贷款。过去十年，马斯克一直在不断增加股票抵押数量。特斯拉的一份监管文件显示，目前他已经把自己所持股权的超过半数都抵押了。马斯克获得的资金用来增持特斯拉股票，用来投向Space X、Neurolink、The Boring Company、OpenAI等诸多烧钱创业项目，顺便花个零头买了上亿美元的豪宅。

这种抵押融资的操作很常见。贾跃亭在这方面是登峰造极者。他几乎把所有的乐视股票都抵押了，结果乐视资金链断裂导致股价暴跌，引发了爆仓。一度市值超过千亿的乐视生态帝国就此崩溃，直至本周被迫退市，留下了散户和机构韭菜们的声声哀叹。当然，马斯克才不是贾跃亭。特斯拉股价如今如日中天，他根本不用担心爆仓这种事情，更不用担心失去特斯拉的控制权。

2018年是马斯克大出血的年份。那是特斯拉最危险的一年，大量机构投资者一直在做空特斯拉。那一年他因为私自在推特上宣布私有化操纵股价，被美国证券交易委员会（SEC）处罚了2000万美元，并辞去特斯拉董事长的职位。随后他又宣布自己计划增持2000万美元的特斯拉股票，以支撑当时风雨飘摇的股价。那年春天，马斯克已经增持了价值3390万美元的股票。

单是在2018年，马斯克累计就在特斯拉上花费了近7400万美元。钱哪里来呢？继续抵押贷款。在2018年，马斯克用四座洛杉矶豪宅和硅谷豪宅做抵押，贷出了6100万美元。马斯克的两大债主就是特斯拉当初上市的承销商摩根士丹利和高盛，总欠款额度超过了5亿美元。

他的私人飞机费用是由特斯拉承担的。2019年《华盛顿邮报》获得的飞行文件显示，特斯拉在2018年承担了马斯克70万美元私人飞机费用，总计超过250次飞行，超过24万公里，可以环绕地球赤道飞六圈。

怎么还钱呢？马斯克是没有工资的。2018年马斯克和特斯拉董事会达成未来十年的薪酬协议：他放弃所有工资和奖金，但如果他能够带领特斯拉实现业绩和市值等诸多预期目标，则将分12期获得总计2030万股特斯拉期权奖励（约占特斯拉流通股的12%）。其中最低门槛是市值连续六个月超过1000亿美元，之后每增长500亿美元（最高到6500亿美元），他就可以获得169万股的期权，相当于特斯拉市值的1%。

过去七个月，特斯拉股价从300多美元涨到现在的800多美元，市值也从500多亿美元飙升到现在的接近1500亿美元，而且连续六个月市值超过1000亿美元。马斯克已经有资格领取第一期激励了。按照目前股价计算，这笔激励价值超过13亿美元。但是期权需要以最初350美元的价格行权，等于说马斯克至少需要近6亿美元现金，买入目前价值超过13亿美元的股票。

当然，卖特斯拉股票套现是最简单的变现方式，但马斯克说过自己不愿意抛售股票。一方面，他的任何套现举动都可能成为投资者的关注焦点，甚至可能引发特斯拉股价下跌，而这会导致马斯克个人资产的大幅缩水，是得不偿失的手段。另一方面，马斯克坚信特斯拉股价会继续上涨，自己的任何抛售都是愚蠢的。

虽然马斯克也不需要立即行权期权激励，但他用股票抵押的大量贷款依然需要偿还。这使得马斯克面临着巨大的流动性压力。相比手中所持有的股票，房产可能是马斯克最不值钱的资产。而且随着美国经济陷入衰退，奢华豪宅的升值空间实际上非常有限，这就很好的解释了，为什么马斯克要选择卖光七套房子。

实际上，他去年就开始卖第一套房子了。这套四个卧室的“小房子”是是2014花了360万美元购入的，去年2月份上市挂牌450万美元，8月底以390万美元成交。

卖光房产，无关情怀，只是因为亿万富翁马斯克真的很缺现金。有钱人的生活就是这么朴实无华又枯燥。