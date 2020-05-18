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苹果确认收购后，NextVR 安卓版应用迅速下架

2020/5/18 10:40:58来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

IT之家5月18日消息 据外媒报道，苹果上周证实，该公司已经收购虚拟现实公司NextVR。此次收购进一步证明苹果计划进军虚拟现实及相关的增强现实领域，将此作为新的品类。但目前为止，除了iPhone AR软件外，该公司尚未宣布新的硬件产品。

NextVR此前将体育和娱乐活动作为360度内容广播给各种VR设备服务，例如PlayStation VR，Oculus Rift等。该公司与NBA，Fox Sports以及其他现场体育和音乐赛事合作伙伴建立了合作伙伴关系。如彭博社报告所述，NextVR在上周正式关闭。

在得到公众确认的几小时内，NextVR的Android应用很快从Google Play商店中下架。

马克·古尔曼（Mark Gurman）在Twitter上指出，直接访问Google Play商店中的NextVR应用链接会返回一条错误消息，提示未找到该应用程序。当然，这也意味着在谷歌Play商店也搜索不到NextVR。

但NextVR尚未对其他平台进行相同的处理。   目前，iOS、PlayStation、Oculus和Steam版仍处于活动状态。最终，尽管如此，这些应用很可能也会被下架。

这并不令人感到震惊，IT之家此前报道，苹果宣布收购深受欢迎的天气应用Dark Sky后不久，也将其从谷歌Play商店中快速下架。

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关键词：苹果虚拟现实NextVR

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