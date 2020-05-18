黄仁勋“厨房演讲”中文字幕版上线，可选 4K 画质

IT之家5月18日消息 上周，英伟达发布了黄仁勋 GTC 2020 主题演讲的视频。在这一系列视频中，黄仁勋不仅介绍了 NVIDIA 的最新 GPU 架构，同时也阐述了 NVIDIA 在 AI、高性能计算、加速数据科学、智慧医疗、自主机器等领域的最新进展。现在，英伟达发布了黄仁勋“厨房演讲”中文字幕版，可选4K画质。

视频链接：点此访问

黄仁勋主题演讲内容概览：

开场介绍：NVIDIA 与 Mellanox 技术强强联合，助力实现数据中心规模的加速计算

RTX 图形：NVIDIA RTX 结合光线追踪与 AI 技术，共同打造炫酷视觉效果，引领计算机图形领域迈入新时代。NVIDIA Omniverse 为众多行业提供实时协同工作解决方案

高性能计算和数据分析：NVIDIA GPU 加速为高性能计算、数据处理和科学计算开拓道路。隆重推出了针对 Spark 3.0 和 Databricks 的 GPU 加速

推荐系统：NVIDIA Merlin 推荐系统是驱动互联网的引擎，这个全新的应用框架使打造个性化的互联网体验变得更简单

对话式 AI：NVIDIA 发布 GPU 加速的应用框架——NVIDIA Jarvis。该框架使企业能够根据自身所处行业、产品和客户的特点，使用视频和语音数据构建最为先进的定制化对话式 AI 服务

NVIDIA A100 GPU：NVIDIA 发布首款基于Ampere 架构的 GPU —— NVIDIA A100，目前已全面投产并已向全球客户交付。NVIDIA Ampere 架构实现了革命性的数据分析、训练和推理性能

NVIDIA DGX A100：NVIDIA 正式推出 NVIDIA DGX™ A100，这是全球最先进 AI 系统的第三代产品，具有高达 5 PFlops 的 AI 性能，并且首次将整个数据中心的性能和功能集成到一个灵活的平台中

边缘 AI 与机器人：NVIDIA 与 Mellanox 携手将安全的 AI 处理带到边缘。BMW 选用 NVIDIA Isaac 机器人平台打造其工厂物流管理。NVIDIA 发布全新 Isaac SDK、Isaac Sim 与 Jetson Xavier NX 开发者套件