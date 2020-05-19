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马斯克：7月份特斯拉完全自动驾驶选项涨价1000美元

2020/5/19 9:58:42来源：网易科技作者：辰辰责编：懒猫评论：

5月19日消息，据国外媒体报道，当地时间周一特斯拉首席执行官埃隆·马斯克（Elon Musk）表示，特斯拉电动汽车的“完全自动驾驶”选项价格将在7月1日上涨1000美元。目前“完全自动驾驶”选项价格为7000美元。

马斯克周一在Twitter上发文称，从7月1日起，特斯拉用户需要为“完全自动驾驶”选项多付大约1000美元。

马斯克称，“7月1日，特斯拉完全自动驾驶选项将在全球范围内上调1000美元。现在网上订购一辆特斯拉仅需不到2分钟的时间。”

目前，完全自动驾驶选项售价为7000美元，所以这将使价格达到8000美元左右。马斯克并没有说这次价格上调是否会增加什么新功能。一名特斯拉发言人表示，除了马斯克的推文，他们“没有什么可以分享的。”

马斯克在随后的推文中补充道:“随着该软件获得监管部门的批准，更接近完全自动驾驶功能，完全自动驾驶选项（FSD）价格将继续上涨。”马斯克声称，到那个时候，无论成本多少，“FSD价格可能要超过10万美元”。特斯拉最近一次提高完全自动驾驶选项的价格是在去年8月。

事实上，目前特斯拉所谓的“完全自动驾驶”选项并没有让特斯拉电动汽车真正实现自动驾驶。相反，FSD与汽车的自动驾驶套件一起工作，包括自动变道、自动泊车辅助、自动召唤功能、高速公路驾驶辅助，以及最近发布的自动交通灯和停止标志控制。据悉，FSD套件中的下一个功能将允许汽车在城市街道上自动驾驶。

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关键词：特斯拉

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