赵明谈荣耀智慧屏定价：价格低不能意味着质量差

IT之家5月19日消息 昨日晚间，荣耀在智慧生活新品发布会上发布了荣耀智慧屏X1系列新品，包括65英寸、55英寸、50英寸三个版本。

荣耀智慧屏X1 65英寸版售价3299元，5月25日首销当天优惠300元；55英寸版售价2299元，且作为京东电视品类唯一顶级主推产品入选“京东618百亿补贴计划”，届时售价为1?99元；50英寸版售价目前尚未公布。

新品发布结束后，华为荣耀业务部总裁赵明接受了IT之家等媒体的线上采访，针对大家关注的问题进行了深度解析。

谈及智慧屏产品的定价时，赵明表示，荣耀智慧屏X1 65英寸的定价兼顾了消费者的情况与整个行业的情况。其中，鸿鹄818芯片甚至会搭载在八九千乃至上万元价格的设备上。

赵明指出，3299元（65英寸）在中国大屏市场或电视市场上，可能是一个相对入门来说较高一些的价格。但是65英寸能够做到这样、还保持这样的质量标准，这就是在发布会定价的初衷、核心思想，合理的价格一定还要有好的体验来支撑。“不能说价格低就意味着质量差，让消费者只关注了价格、只关注了屏幕尺寸，而忽略了一个产品背后应有的体验。”

赵明还表示，最近的一些分析调研发现，消费者开始越来越多地意识到屏幕尺寸背后的真实体验以及所要关注的内容，包括音质与画质方面。“这次我们更多地希望荣耀智慧屏X1系列本身就应该成为我们所定义的五大标准的基线。当然我们希望价格也是达到基线的标准，这是我们定这个价格的初衷。”