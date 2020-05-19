三星全新 5000 万像素传感器 ISOCELL GN1 发布：1.2μm 大像素，自动对焦更快

IT之家5月19日消息 三星电子今天宣布推出了三星ISOCELL GN1，这是一种新型的5000万像素（MP）图像传感器，具有1.2μm的大像素。ISOCELL GN1是三星首款同时提供双像素和Tetracell技术的图像传感器。由于具有相对较大的像素尺寸，GN1将图像传感器的性能提升到了一个新的水平，它结合了对恒星低光照片的高感光度和DSLR级自动对焦速度，并针对更动态的摄影体验进行了优化。三星ISOCELL GN1从5月份开始批量生产。

一些智能手机制造商注重具有超高分辨率的极其精细的图像，而一些智能手机制造商则选择更大的像素以在弱光环境下获得明亮的效果。新型三星 ISOCELL GN1通过Dual Pixel和Tetracell技术一次满足了这些需求。

IT之家获悉，三星 ISOCELL GN1支持1亿相位检测自动对焦（PDAF），带来一流的自动对焦。三星的双像素技术将两个光电二极管并排放置在一个像素中，可以接收来自不同角度的光以进行相位检测。借助传感器的所有活动像素作为自动聚焦代理的作用，即使在弱光条件下，GN1仍可以从每个角落即时检测并聚焦到所需的静止或移动物体上。捕获图像时，通过合并像素内两个光电二极管的输出来创建单个像素输出。三星还提供了一种软件算法，该算法从每个光电二极管获取光信息，以产生可媲美100MP的图像分辨率。

对于最终的弱光摄影，GN1采用Tetracell技术，这是一种像素合并技术，可提高像素捕获和处理更多光的能力。通过将四个像素信号合并为一个，Tetracell将图像传感器的像素大小加倍至2.4μm，并使光敏度增加四倍，以拍摄更明亮的12.5MP照片。凭借提高的感光度和强大的自动对焦解决方案，GN1甚至可以在极端的弱光环境下快速聚焦在物体上，从而提供更明亮，更清晰的结果。

除了双像素和Tetracell技术外，GN1还具有Smart-ISO，可智能选择最佳ISO，实时HDR（可同时捕获多个曝光的场景）以及基于陀螺仪的电子图像稳定（EIS）来拍摄清晰的图像和视频，即使在运动中也可以保持质量。为了获得出色的视频质量，图像传感器支持8K/30帧（fps）录制视频。