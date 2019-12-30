2019全球十大IPO：科技公司占半壁江山，阿里第二

凤凰网科技讯北京时间12月30消息，2019年是新股上市的“大年”。尽管备受关注的网约车公司Uber、Lyft上市令人失望，但是这一年仍是全球企业首次公开招股(IPO)的丰收年。目前为止，新上市的美国公司表现跑赢标准普尔500指数，沙特阿拉伯国家石油公司沙特阿美上市后估值达到2万亿美元，创造了历史纪录。同时，阿里巴巴集团在香港完成了二次上市。

整体来说，今年全球有250家公司申请上市，不管是创业公司、老牌公司、国内公司还是跨国公司，这一现象有些类似于上世纪90年代末的互联网泡沫时期。有着100年历史的牛仔裤品牌李维斯以及图片社交分享网站Pinterest、人造肉公司Beyond Meat等新锐公司纷纷向散户发行股票，使得今年的IPO融资额创下了数十年来的新高。

以下是CNBC汇总的2019年全球十大IPO：

1.沙特阿美：在沙特交易所融资256亿美元

沙特阿美在12月5日将IPO发行价定在了发行价区间的上限，融资256亿美元，估值为1.7万亿美元。首个交易日就立即让沙特阿美成为了全球最大的上市公司。第二个交易日，沙特阿美的市值涨至2万亿美元，遥遥领先身后的苹果公司(1.26万亿美元)、微软公司(1.20万亿美元)。

2.阿里巴巴：在港交所融资129亿美元

阿里在香港的二次上市锁定了今年全球第二大IPO交易。阿里在11月19日将其发行价确定为每股176港元，融资880亿港元(约合112亿美元)。巨大的需求使得阿里提前结束了股票认购。当阿里正式登陆港交所时，阿里的香港IPO还是今年全球最大上市交易。如果计入承销商行使超额配售权，额外发行7500万股股票，阿里的融资额约为129亿美元。上市第二天，阿里股价飙升了近10%。截至上周五收盘，阿里股价接近每股213港元，市值超过4.5万亿港元(约合5779亿美元)。自IPO以来，阿里股价已经累计上涨了近13.5%。

▲全球前十大IPO融资额、上市地点

3.Uber：在纽交所融资81亿美元

今年最具争议的IPO之一可能就是网约车公司Uber了。作为今年美国最大的IPO交易，Uber在5月9日以755亿美元至824亿美元的估值定价，靠近发行价区间的下限，远低于此前寻求的1200亿美元估值，融资81亿美元。上市第一天，Uber估值大跌近8%，市值为697亿美元。自IPO以来，Uber股价已经下滑近33%，上周五收盘时略高于30美元，市值为515亿美元。

4.百威亚太：在港交所融资57亿美元

啤酒巨头百威英博旗下亚太子公司百威亚太的IPO是今年港交所的另外一笔重磅上市交易。百威亚太在9月23日将其IPO发行价确定为每股27港元，靠近发行价区间下限，融资57亿美元。百威亚太上市首日股价上涨大约4%。

5.中国邮政储蓄银行：在上交所融资40亿美元

今年12月10日，中国邮政储蓄银行A股股票正式在上海证券交易所上市，标志着国有大型商业银行“A+H”两地上市完成收官。邮储银行此次A股发行价格为5.50元/股，融资大约40亿美元。上市首日，中国邮政储蓄银行股价上涨2%。

6.传音控股：在上交所融资4亿美元(估值40亿美元)

注：CNBC此处应该有误，传音控股IPO融资额为4亿美元，不是40亿美元，据融资额计算排不到第六。

今年9月30日，传音控股登陆上海交易所科创板。传音控股发行价35.15元，发行8000万股股票，融资28.1亿元(约合4亿美元)，估值约为40亿美元。传音控股有着“非洲手机之王”的称号，在非洲手机市场的份额接近50%。上市首日，传音控股股价暴涨64.44%至57.8元，市值为462.4亿元(约合66亿美元)。截至上周五收盘，传音控股股价报收于43.63元，较IPO首日收盘价下跌逾24.5%，市值接近350亿元(约合50亿美元)。

7.Avantor：在纽交所上市融资33亿美元

化学产品制造商Avantor在美国的IPO成为了今年全球第七大上市交易。Avantor在今年5月份上市，融资33亿美元。截至上周五收盘，Avantor股价报收于18.21美元，市值为104亿美元，自IPO以来股价上涨了逾30%。

8.Lyft：在纳斯达克融资26亿美元

今年5月份，网约车公司Lyft在美国纳斯达克交易所上市，股票代码为“LYFT”。Lyft发行价为72美元，募集资金26亿美元。Lyft开盘价为87.24美元，较发行价72美元上涨21.16%，市值突破240亿美元。截至上周五收盘，Lyft股价报收于45.84美元，较IPO发行价下跌36%以上，市值为136亿美元。

9.XP公司：在纳斯达克融资23亿美元

金融服务提供商XP公司在今年12月初登陆纳斯达克交易所，创造了今年巴西公司的最大一桩IPO交易。XP将其发行价定在了IPO发行价区间的上限，在第一个交易日融资22.5亿美元。

10.TeamViewer：在法兰克福交易所融资22亿美元

德国软件公司TeamViewer创造了2019年欧洲最大的IPO之一，融资22亿美元，该公司专注于远程访问和连接应用。截至上周五收盘，TeamViewer股价报收于32.65欧元，自上市首日后累计上涨了大约29%，市值为65.8亿欧元(约合74亿美元)。