特斯拉上海超级工厂Model 3产能提升速度远快于弗里蒙特工厂

5月19日消息，据国外媒体报道，特斯拉上海超级工厂投产已有近半年，其Model 3的产能在投产之后也快速提升，速度远快于特斯拉在弗里蒙特的工厂。

特斯拉Model 3

特斯拉上海超级工厂是在去年的11月13日获准量产Model 3的，去年12月30日向内部员工交付15辆，1月7日正式开始向公众用户交付，首批10辆由特斯拉CEO马斯克亲自交付给幸运的车主。

投产之后，特斯拉上海超级工厂Model 3的产能也迅速提升，在3月中旬的报道中，外媒就称周产量已经提升到了3000辆，此时距离这一工厂量产Model 3仅有4个多月的时间。

而在周一在接受采访时，特斯拉高管陶琳透露，上海超级工厂目前正顺利生产，预计今年6月就可实现每周生产4000辆的目标，距离获准量产仅有8个多月的时间。

上海超级工厂获准量产之后不到8个月，Model 3的周产量就有望达到4000辆，也就意味着这一工厂Model 3的产能提升速度，远快于特斯拉弗里蒙特工厂Model 3的产能提升速度。

弗里蒙特工厂是特斯拉旗下目前最大的电动汽车整车组装工厂，在上海超级工厂投产之前，是特斯拉仅有的一座整车组装工厂。

特斯拉弗里蒙特工厂是在2017年的三季度开始生产Model 3的，该季仅生产260辆；随后一个季度生产2425辆，平均周产量不足200辆；2018年的一季度生产9766辆，平均周产量不足800辆；2018年的二季度生产28578辆，平均周产量不足2200辆。

特斯拉最初的计划是在2017年底，就将弗里蒙特工厂的周产量提升至5000辆，但由于遭遇了产能瓶颈，在当年11月就将实现时间推迟到了2018年一季度，2018年的1月份又推迟到了二季度末。

而在2018年二季度，为了实现Model 3的5000辆的周产量目标，特斯拉在弗里蒙特工厂内搭建了一座巨大的帐篷，构建了一条Model 3生产线，在这一简易生产线的帮助下，特斯拉在2018年二季度最后的7天生产了5031辆Model 3，顺利实现了5000辆的周产量目标，帐篷内的简易生产线贡献了其中的20%，这也就意味着不算帐篷中的简易生产线，弗里蒙特工厂正常生产线在那一个周也只生产了约4000辆Model 3，距离投产已有近一年的时间，慢于上海超级工厂的不到8个月。