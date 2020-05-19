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华为MatePad Pro获EMUI 10.1.125更新：新增电子书模式，采用WLAN双频并发技术

2020/5/19 14:54:10来源：IT之家作者：懒猫责编：懒猫评论：

IT之家5月19日消息 据IT之家网友反馈，华为MatePad Pro现已推送EMUI 10.1.0.125更新，采用WLAN双频并发技术，可配合华为路由A2、AX3等系列产品，并新增电子书模式，提供接近纸质书的阅读体验。

华为MatePad Pro EMUI 10.1.125更新内容：

畅连屏幕共享

畅连通话中分享屏幕，不仅可以共享屏幕信息，还可以在屏幕上自由涂鸦，边聊天边分享信息，如同面对面沟通互动，无论是远程教家人使用平板，或是与伙伴讨论行程、一起网购，都能轻松完成。

分布式图库

新增分布式管理能力，同一华为帐号及同一家庭WLAN网络下，任一设备可浏览、搜索、分享其他设备中的图片和视频(需打开蓝牙且仅限支持该特性的华为手机、平板和智慧屏)。

多设备控制中心

从屏幕底端左下角或右下角向上滑动可调出多设备控制中心，可以实现智能设备间的协同，自动发现、智能推荐最优输出或应答设备，轻松实现平板与其他设备间音视频接续播放。

应用

采用WLAN双频并发技术，配合华为路由A2、AX3等系列产品，可有效降低网课应用的网络时延，并减少卡顿，提升VIPKID、51Talk等30余款网课应用在线教学流畅性及稳定性新增华为教育中心应用，多方位为孩子营造一个更纯粹的学习环境。

系统

新增电子书模式，为您提供接近纸质书的阅读体验（可通过下拉状态栏快捷开启）。

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关键词：华为

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