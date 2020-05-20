纳斯达克：瑞幸咖啡将于5月20日复牌

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北京时间5月20日凌晨消息，纳斯达克周二表示，计划于美国东部时间5月20日上午7点（北京时间5月20日晚上7点）恢复瑞幸咖啡的交易。纳斯达克在4月7日停止了该公司的股票交易。
瑞幸咖啡在5月15日收到了纳斯达克的除牌通知，因该公司在年度报告中披露与“虚假”交易有关的“公共利益问题”。纳斯达克称，该公司过去也未能披露重大信息。
瑞幸咖啡表示，计划与纳斯达克进行听证会，听证会在提出要求后约30至45天举行。在停牌之前，瑞幸咖啡股价今年已下跌了89%。
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