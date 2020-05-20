陆正耀回应瑞幸将退市：深感失望遗憾，全力维持门店运营

IT之家5月20日消息 今日凌晨，瑞幸咖啡董事长陆正耀就“瑞幸咖啡被纳斯达克要求退市”一事发布声明称，纳斯达克不等最终调查结果就要求公司退市，出乎意料，对此个人深感失望和遗憾。

IT之家了解到，陆正耀表示，对于瑞幸咖啡事件造成的恶劣影响，再次向广大投资人、全体瑞幸员工和客户诚挚道歉。

陆正耀指出，公司如果退市，面临的困难和压力必将继续加大，但不论怎样，他都会全力维持门店运营，竭尽所能挽回股东损失，让瑞幸这个品牌能够走下去。

以下为陆正耀声明全文：

个人声明

1。对于瑞幸咖啡事件造成的恶劣影响，我再次向广大投资人、全体瑞幸员工和客户诚挚道歉！基于对特委会调查的尊重，我从未就瑞幸咖啡事件回应过任何媒体对我个人的质疑，也因此让帮助我创业的朋友们背负了许多莫须有的罪名，我同时郑重的向他们表示诚挚的歉意，相信最终的调查能够给所有人一个客观公正的评价。

2。根据瑞幸咖啡的公开披露，目前公司也已根据阶段性调查结果，第一时间处理相关责任人、重组董事会、更新管理层、积极进行整改，但纳斯达克不等最终调查结果就要求公司退市，出乎意料，对此我个人深感失望和遗憾。

3。我创业20年来，先后参与创立了神州租车、神州专车和瑞幸咖啡，它们都是各个领域内的知名品牌，通过模式创新和技术运用，为广大用户提供了实实在在的产品和服务，也解决了数万员工的就业。我本人一直在实业一线，我的风格可能太激进，企业跑的太快，也导致很多问题，但我绝不是以“概念做局”去欺骗投资人，我是真心想把企业做大做好，为社会创造价值！每当我看到人们手里握着小蓝杯，我都会感到自豪。

4。我坚信瑞幸咖啡的商业模式和商业逻辑是成立的，瑞幸咖啡自运营以来每年的营收都在持续增长。目前，尽管有疫情和造假风波的双重打击，瑞幸数千家门店仍在努力坚持运营，数万员工仍在勤勤恳恳的工作，瑞幸的产品口碑很好也很有品牌韧性，真心恳请社会各界能够给予宽容和支持，我在此谢谢大家了！

5。创业以来，我挣到的钱几乎全部投入到了实体企业中，质押瑞幸咖啡股票所得资金，也全部用于支持旗下各个企业的经营发展，没有用于个人挥霍，更没有转移资产，对此我愿意接受任何调查。

6。过去的一个多月，我一直处于深深的痛苦和自责之中，夜不能寐。公司如果退市，面临的困难和压力必将继续加大，但不论怎样，我都会倾尽全力维持门店运营，竭尽所能挽回股东损失，让瑞幸这个品牌能够走下去。

最后，再次诚挚地为事件带来的恶劣影响向社会各界道歉！

陆正耀

2020年5月20日

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