IT之家5月15日消息 据道琼斯报道，开曼群岛和香港的法院下令冻结瑞幸咖啡资产。债券持有人本周提起诉讼，寻求追回约1.557亿美元损失。

IT之家获悉，今天有媒体报道瑞幸咖啡北京关店80家，对此瑞幸回应称，受疫情等相关因素的影响，瑞幸咖啡确实在进行正常的门店优化，对个别效益不好或客户覆盖重合的门店进行“关停并转”，同时持续新开门店，这也是公司门店战略调整的方向。疫情后全国门店复工超过90%，一切运营正常。