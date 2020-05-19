不同于 Win10 ，微软 Windows 10X “持续高性能”

IT之家5月19日消息 由于Windows 10X的Win32应用程序问题以及世界范围内的疫情问题，微软今年不会将其提供给Surface Neo双屏设备。微软还没有计划在2020年将模块化的Windows 10X交付给OEM用于第三方双屏设备，但他们正在内部积极测试该操作系统是否适用于单屏笔记本设备。

如大多数人所知，Windows 10当缺乏维护，下载程序、防病毒软件，Windows Update更新，注册表和启动队列会随着时间的推移而变慢。

Windows 10X避开了此问题，因为初始代码是干净的。据熟悉开发的消息人士称，后续的Windows Update、应用程序更新和其他更新也将干净整洁，以确保“持续的性能”。

与Windows 10不同，即使经过多年的操作，你也不会在Windows 10X上看到性能下降。

Windows 10X还依赖已签名和受信任的应用程序，因此不需要反恶意软件，这将有助于提高性能。可以重新分配反恶意软件应用程序使用的资源，以提高操作系统中其他重要区域的性能。

精简、安全和快速的Windows 10X操作系统代表了微软在教育领域中与Google Chromebook之类竞争的努力。与仅限于Windows应用商店应用和Edge浏览器的Windows 10 S模式不同，Windows 10X允许用户在虚拟容器中运行Win32桌面应用程序。

运行Windows 10X的计算机将更易于设置和管理，这对于学生和小型企业所有者而言都是有益的。

IT之家提醒，同样值得注意的是，Windows 10X不会取代如今的Windows 10。Windows 10X也不适合高级用户使用，它将被推广宣传为轻巧、始终连接且安全的产品。

微软有望在今年晚些时候为单屏设备推出Windows 10X系统。