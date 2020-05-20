丰巢快递柜赠送一个月免费会员今日起生效

IT之家5月20日消息 5月15日晚上，丰巢致歉并调整服务，免费保管时长由12小时延长至18小时。并且丰巢智能快递柜承诺截至2020年5月19日所有已付费的单次付费、月卡、季卡的用户都将获赠一个月的丰巢会员待遇。现在丰巢赠送一个月免费会员今日起生效。

IT之家了解到，丰巢此前发布了关于用户服务调整的说明，称近期丰巢推出的会员服务引起了社会各界的广泛关注，公司收到了来自广大用户的反馈、批评和建议。丰巢表示，会员服务项目还有不完善之处，与用户的沟通与意见聆听亦不够充分。丰巢表示对给广大用户造成的不便深表歉意。

丰巢关于用户服务调整的说明原文