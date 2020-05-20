内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界
软件
手机
数码
电脑
学院
测评
图赏
视频
游戏
原创
直播
 AI
5G
苹果
微软
iPhone
Win10
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>IT资讯>业界

丰巢快递柜赠送一个月免费会员今日起生效

2020/5/20 7:31:40来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

IT之家5月20日消息 5月15日晚上，丰巢致歉并调整服务，免费保管时长由12小时延长至18小时。并且丰巢智能快递柜承诺截至2020年5月19日所有已付费的单次付费、月卡、季卡的用户都将获赠一个月的丰巢会员待遇。现在丰巢赠送一个月免费会员今日起生效。

IT之家了解到，丰巢此前发布了关于用户服务调整的说明，称近期丰巢推出的会员服务引起了社会各界的广泛关注，公司收到了来自广大用户的反馈、批评和建议。丰巢表示，会员服务项目还有不完善之处，与用户的沟通与意见聆听亦不够充分。丰巢表示对给广大用户造成的不便深表歉意。

丰巢关于用户服务调整的说明原文

近期丰巢推出的会员服务引起了社会各界的广泛关注，公司收到了来自广大用户的反馈、批评和建议。我们高度重视，虚心接受，深刻反思。我们意识到，用户是企业发展最坚实的基础，会员服务项目还有不完善之处，与用户的沟通与意见聆听亦不够充分。在此，我们对给广大用户造成的不便深表歉意。

与此同时，我们诚恳接受行业主管部门和各级政府部门的批评，认真落实约谈意见，提高站位，主动采取整改措施，寻求企业规范发展和用户放心满意最佳结合点。在充分听取各方意见基础上，对用户服务做出如下调整：

1.协助快递员征得用户同意后投件入柜

依照《智能快件箱寄递服务管理办法》，使用智能快件箱投递快件，应当征得收件人同意。我们将进一步加强技术支撑、完善保障条件，促进快递公司与用户之间的沟通协商，积极配合政府部门保障消费者的知情权、选择权。用户可以在丰巢微信公众号、APP渠道设置同意入柜的快递公司、入柜时间、快递员的沟通方式等。

2.调整用户免费保管时长

用户免费保管时长由原来的12小时延长至18小时，超时后每12小时收费0.5元，3元封顶

国务院规定的节假日不计费。

写字楼周六日（休息日） 不计费。

3.已付费用户赠送一个月的会员权益

为感谢已付费用户的支持，截至2020年5月19日所有已付费的单次付费、月卡、季卡的用户都将获赠一个月的丰巢会员待遇。

★因系统升级原因，以上调整措施将在5月20日全国生效。

智能快件箱作为与亿万消费者生活服务息息相关的重要触点，是畅通快递“最后一百米”，为用户提供“无接触式收件”服务的重要环节。今后我们将进一步提高站位，吸取教训，积极承担社会责任，在经营活动中认真考虑用户诉求和业态发展需要，我们欢迎广大用户及社会各界一如既往地关注支持丰巢，提出更多建设性意见。我们将全力精进，为社会提供更多更好的产品服务。

在此，对长期以来关注和帮助我们的广大用户和社会各界表示衷心感谢！

丰巢科技2020-5-15

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：丰巢快递柜

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|最会买 - 返利返现优惠券|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家|

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|云日历|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用|

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有    