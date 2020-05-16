丰巢发布紧急通知：由于系统升级，柜机寄件服务北京双向关停

IT之家5月16日消息 据澎湃新闻报道，丰巢近日发布紧急通知称，由于系统升级，丰巢柜机寄件服务北京双向关停，预计5月底恢复。

深圳市丰巢科技有限公司所属的微信服务号“丰巢智能柜”近日发布的紧急通知“北京双向关停”称，“由于系统升级，丰巢柜机寄件服务暂不支持北京地区发出和发往北京地区的快递包裹，预计5月底恢复。在此期间请选择快递员上门，对您操作的不便，敬请谅解！”

IT之家了解到，昨晚丰巢发布致歉声明并调整服务，免费保管时长由12小时延长至18小时。