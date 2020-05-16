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上海首个抵制丰巢小区坚持免费24小时：继续协商，正在自建快递中转站

2020/5/16 12:30:04来源：IT之家作者：微尘责编：微尘评论：

IT之家5月16日消息 梨视频消息，丰巢已于昨日晚间发布致歉声明，文件中蜂巢官方将免费保管时长由12小时延长至18小时。不过上海第一个抵制丰巢收费的小区中环花苑业委会主任何剑表示，仍会坚持免费保管时长延长至24小时的诉求，将继续和丰巢协商，目前小区已开始自建快递中转站

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IT之家此前报道，丰巢在昨晚发布的道歉声明中表示，除了免费保管时长由12小时延长至18小时外快递柜还将协助快递员征得用户同意后投件入柜。

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关键词：丰巢

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