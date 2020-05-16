女子起诉丰巢要求退0.5元保管费：案件已被法院立案

IT之家5月16日消息 沸点视频消息，丰巢快递柜因收费问题遭小区抵制一事引起广泛关注，昨日有一名女子向法院起诉丰巢要求后者退回0.5元的保管服务费。

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IT之家了解到，据该名女子透露，自己的包裹于5月5日在未通知的情况下被快递员擅自将快递放入丰巢智能柜，而丰巢在未告知她有关快件保管期限等信息的情况下在17个小时内强制收取其0.5元的快件保管费。该女子认为在她授权丰巢可代取其快递并同意其计费规则前丰巢无权收取任何费用。

目前相关案件已被法院立案处理。