魅族 17/Pro 首次 Flyme 固件更新：120Hz 刷新率、DC 调光、视频 HDR

IT之家5月20日消息 今天上午，魅族官方宣布，魅族17/Pro系列开始推送Flyme 新固件更新，带来了120Hz屏幕高刷新率尝鲜模式，新增DC调光，支持视频播放HDR。魅族表示，陆续推送中。上午还未收到的，还请耐心等待一下，想第一时间体验的可以到 Flyme 官网下载完整固件刷入。





和 90Hz 相比，120Hz 能够带来更顺滑的体验，动效更细腻，能够完美展现出 Flyme 的设计优势；高刷新率还能让游戏体验更具沉浸感，目前魅族 17 系列已经适配《一人之下》《QQ 飞车》《王牌战士》等多款 90Hz 热门游戏，据悉，魅族后续还将针对 120Hz 做更多游戏适配。

IT之家整理报道，魅族17采用了一块6.6 英寸90Hz三星定制Super AMOLED显示屏，分辨率为2340*1080，支持 0.15s Super mTouch 屏下指纹解锁系统。右上角有一个 2.99 mm 孔径的微孔。采用高通骁龙 865+8G + 128G/256G UFS 3.1 高速闪存方案，内置4500mAh电池，支持30W Super mCharge快充；采用6400万全场景四摄方案+2000万像素前置摄像头，支持超级夜间模式 3.0、屏幕补光；支持mSmart 5G 快省稳技术、智能全功能 NFC、360° 智能环绕天线、搭载基于 Android 10 的 Flyme 8.1 稳定版。

魅族17 Pro标配 LPDDR5内存，支持 27W 无线超充，无线反充。全系采用陶瓷机身设计，乌金、定白，以及与晓芳窑联合设计的天青可选；采用 6400W 全场景 AR 专业影像系统，全球首发三星的 S5K33D 深感探测器，人像虚化支持照片、视频，还独享3D 相机、3D 壁纸、AR 尺子、AR 夜视仪等功能。