魅族 17 采用 50:50 重量平衡设计，官方秀出实拍大胆操作

IT之家5月18日消息 今天上午，魅族科技官方微博宣传了魅族17手机的一个小细节，称魅族17 采用了 50:50 重量平衡设计，能够带来绝妙手感，这，真的可以。公布的海报中还有一款笔记本，在笔记本屏幕上放置了魅族17手机。并且强调海报素材为实拍图片。

昨天，魅族科技微博表示，经过努力，魅族 17 部分版本已实现现货销售。同时，还会继续加班加点努力备货，并于 5 月 25 日进行魅族 17 Pro 的预售，预售产品将于 6 月 1 日发货。

IT之家整理报道，魅族17采用了一块6.6 英寸90Hz三星定制Super AMOLED显示屏，分辨率为2340*1080，支持 0.15s Super mTouch 屏下指纹解锁系统。右上角有一个 2.99 mm 孔径的微孔。采用高通骁龙 865+8G + 128G/256G UFS 3.1 高速闪存方案，内置4500mAh电池，支持30W Super mCharge快充；采用6400万全场景四摄方案+2000万像素前置摄像头，支持超级夜间模式 3.0、屏幕补光；支持mSmart 5G 快省稳技术、智能全功能 NFC、360° 智能环绕天线、搭载基于 Android 10 的 Flyme 8.1 稳定版。

魅族17 Pro标配 LPDDR5内存，支持 27W 无线超充，无线反充。全系采用陶瓷机身设计，乌金、定白，以及与晓芳窑联合设计的天青可选；采用 6400W 全场景 AR 专业影像系统，全球首发三星的 S5K33D 深感探测器，人像虚化支持照片、视频，还独享3D 相机、3D 壁纸、AR 尺子、AR 夜视仪等功能。